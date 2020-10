^ DGAP-News: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Adler Modemärkte AG: Mit 'New ADLER' zurück auf profitablen Wachstumskurs

Haibach bei Aschaffenburg, 7. Oktober 2020: Mit einer umfassenden strategischen Neuausrichtung unter dem Projektnamen 'New ADLER" plant die Adler Modemärkte AG bis 2023 wieder auf einen nachhaltig profitablen Wachstumskurs zurückzukehren. Grundlage hierfür ist eine konsequente Weiterentwicklung des erfolgreich etablierten stationären Geschäfts in den mehr als 170 Modemärkten und ein massiver Ausbau der Online-Aktivitäten. Hierdurch soll der Konzernumsatz bis 2023 auf 560 Mio. EUR gesteigert werden, wobei im stationären Geschäft mit rund 500 Mio. EUR gerechnet wird, während die Onlineumsätze auf mindestens 60 Mio. EUR ansteigen sollen. Im Vorkrisenjahr 2019 lagen die Vergleichswerte bei rund 485 Mio. EUR (stationär) und rund 10 Mio. EUR (online). Dank der bereits fortgeschrittenen Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette, der Verschlankung der Strukturen und Prozesse und weiterer Effizienzsteigerungsmaßnahmen soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Jahr 2023 wieder mindestens auf dem Vorkrisenniveau von 70 Mio. EUR liegen, obwohl das Online-Geschäft bis dann noch nicht ganz die Gewinnschwelle erreicht haben dürfte. Dank des angestrebten Umsatz- und Ergebniswachstums und substanzieller Potenziale beim Working Capital ist ADLER zuversichtlich in den kommenden Jahren wieder einen nachhaltig positiven Free Cashflow zu erzielen. Hierdurch sowie dank der nach wie vor konservativen Finanzierungspolitik und der im Mai gesicherten Finanzierungszusagen von 69 Mio. EUR ist das Unternehmen finanziell sehr gut für die anstehenden Investitionen ausgestattet.