RBC belässt DAIMLER AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Daimler nach dem Kapitalmarkttag des Autobauers von 51 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Rückbesinnung der Stuttgarter auf das Luxussegment. Der Experte hob seine Schätzungen an und begründete dies mit den aktuellen Trends im Pkw- und Lkw-Geschäft sowie den Signalen zur Kostenentwicklung./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 20:05 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2020 / 00:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Daimler Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de