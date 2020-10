JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo gleich um zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2200 auf 3300 Pence angehoben. Für die Nach-Corona-Zeit bevorzugt Analyst Edward Mundy innerhalb des europäischen Getränkesektors jene Unternehmen mit starken Marken und guten Chancen auf ein langfristig strukturelles Wachstum. Dazu gehörten unter anderem AB Inbev, Diageo und Pernod Ricard, in deren Aktienkurs diese positiven Attribute noch nicht eingepreist seien, begründete er seine Kaufempfehlung in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 16:34 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Diageo Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de