07.10.2020 / 08:00

Düsseldorf, 7. Oktober 2020



Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat September 90.970 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 19,85 % gegenüber dem Vormonat (+ 125,23 % ggü. September 2019).



September 2020 August 2020 September 2019 Orders gesamt 90.970 75.902 40.389 Wertpapier-Orders 83.741 69.426 33.448 Future-Kontrakte 15.157 15.067 22.133 Im September lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 149 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 27,46 % gegenüber dem Vormonat (+ 22,94 % ggü. September 2019). Per 30.09.2020 wurden bei der sino AG, wie im Vormonat, 345 Depotkunden betreut.

Die sino beendete zum 30.09.2020 ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Die Anzahl der Orders hat sich zum Vorjahr um rund 76 % erhöht. Im September stiegen die Tradezahlen 125,23 % gegenüber dem Vorjahresmonat erneut deutlich stärker als die Umsätze an den Kassamärkten (+22,94 %).

"Wir freuen uns sehr über die ausgezeichneten Tradezahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr und die herausragende Stabilität unserer Handelssysteme. Beides ist eine tolle Bestätigung für unsere konsequente Fokussierung auf Heavy Trader", so Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender der sino AG.

Die sino AG | High End Brokerage (WKN 576550, XTP) verfolgt eine aktive und transparente Kommunikationspolitik. Zum 15.04.2013 erfolgte ein Wechsel in den Primärmarkt, ein Segment des Freiverkehrs der Düsseldorfer Börse. Die sino AG informiert weiterhin monatlich über aktuelle Orderzahlen - jeweils am fünften Bankarbeitstag des darauffolgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 15 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 350 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 700.000 Euro. Aktionär der sino AG ist unter anderem die Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, eine 100%ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.



Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender

- ihillen@sino.de | 0211 3611-2040.



Kontakt:

Markus Lankes

Assistent der Geschäftsleitung

Tel. +49 211 3611 1220



Sprache: Deutsch

Unternehmen: sino AG

Ernst-Schneider-Platz 1

40212 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49(0)211 3611-0

Fax: +49(0)211 3611-1136

E-Mail: info@sino.de

Internet: www.sino.de

ISIN: DE0005765507

WKN: 576550

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

EQS News ID: 1139240



