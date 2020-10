Noch zu Beginn dieses Jahres markierte der Euro gegenüber der norwegischen Krone ein Rallyehoch bei 13,2023 NOK, diese steile Rallye wurde nur wenig später sukzessive abgebaut und führte in den markanten Unterstützungsbereich um 10,40 NOK abwärts. Dort gelang es in den Sommermonaten einen Doppelboden auszubilden, die dazugehörige Triggermarke verläuft um 11,0518 NOK. Zwar wurde diese zeitweise gegen Ende September überboten, allerdings folgte nur wenig später ein Pullback und drängte die Notierungen ein Stück weit zurück. Dieses Konstrukt kann allerdings als bullische Flagge interpretiert werden, aus derer das Paar bereits zur Wochenmitte ausbrechen und damit ein Folgekaufsignal etablieren könnte.

Fünf Wellen bedarf es

Der Doppelboden im Bereich von 10,40 NOK ist zweifelsfrei erkennbar, allerdings bedarf es für einen erfolgreichen Abschluss noch einen nachhaltigen Kurssprung über das Niveau von mindestens 11,0518 NOK. Sollte dieser Fall schon bald eintreten, wären weitere Zugewinne in den nächsten Widerstandsbereich um 11,6777 NOK vorstellbar und können entsprechend auf der Long-Seite nachgehandelt werden. Hierzu bietet sich beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP8DGA ausgestattet mit einem Hebel von 58,1 bestens an. Die mögliche Rendite-Chance beliefe sich in einem derartigen Szenario auf bis zu 400 Prozent. Sollte allerdings der Support um 10,80 NOK nachhaltig gerissen werden, kämen sofortige Abschläge in den Unterstützungsbereich von 10,6551 NOK ins Spiel. Darunter müsste zwangsläufig mit einem Test der Horizontalunterstützung um 10,40 NOK gerechnet werden.