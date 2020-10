FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Tritt auf die Bremse für ein weiteres milliardenschweres US-Konjunkturpaket durch US-Präsident Donald Trump dürfte am Mittwoch auch am deutschen Aktienmarkt die Stimmung trüben. Trump hatte die Regierung und seine Partei, die Republikaner, am Vorabend angewiesen, bis nach der Wahl nicht mehr mit den Demokraten über weitere Corona-Hilfsmaßnahmen zu verhandeln. Den Optimisten am Markt, im Börsenjargon auch Bullen genannt, fällt somit ein wichtiges Kaufargument weg.

Der US-Leitindex Dow war nach der Anweisung Trumps am Dienstag in wenigen Minuten um mehr als 600 Punkte abgerutscht. Er erholte sich bis Handelsschluss auch nicht mehr, so dass letztlich ein Verlust von 1,3 Prozent verbucht wurde. Das erwartete Minus im deutschen Leitindex Dax nimmt sich dagegen relativ harmlos aus: Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart lag der X-Dax als Indikator für den Dax bei 12 886 Punkten und indizierte für das Börsenbarometer damit einen Abschlag von 0,3 Prozent. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls um 0,3 Prozent tiefer erwartet.