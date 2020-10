Marktkommentar: EURUSD bildet bullische Umkehrkerze aus

US-Präsident Donald Trump hat sein Team angewiesen, die Gespräche mit den Demokraten über ein neues Konjunkturpaket bis nach der Wahl am 3. November einzustellen.

Wenige Stunden vor Trumps Tweet hatte Fed-Chef Jerome Powell davor gewarnt, dass ein Versäumnis, den von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Haushalten und Unternehmen mehr Unterstützung zukommen zu lassen, „tragische" wirtschaftliche Folgen haben könnte. Der S&P 500 gab am Abend seine Intraday-Gewinne ab und erlebte den stärksten Einbruch seit dem 23. September. Der Rückgang konnte wenige Punkte vor dem Fibonacci-Retracement von 78,6% des am Freitag eingeleiteten Impulses gestoppt werden. Am Mittwoch erholen sich die Futures um etwas mehr als 1%.

EURUSD konnte am Dienstag den Anstieg vom Vortag nicht fortsetzen. Der Stunden-Chart zeigt, dass sich die Seitwärtsbewegung zwischen 1,17 und 1,18 zuerst fortgesetzt hatte. Am gestrigen Nachmittag schwächelte der Kurs immer wieder vor der oberen Grenze der Range und das Chartbild war von oberen Schatten geprägt. Nach Trumps Kommentaren brach das Paar nach unten aus und erreichte heute Nacht bei 1,1725 ein Tief. Im 4-Stunden-Chart ist ein Bullish-Engulfing zu erkennen. Kann der 50er-EMA zurückzuerobert werden?

Der DE30 hatte am Dienstag ähnlich wie vor einer Woche Schwierigkeiten die Gewinne oberhalb der Marke von 12.800 Punkten auszubauen. Im 30-Minuten-Chart hat der Index am Abend ein Double-Top ausgebildet und bereits kurze Zeit später das Mindestkursziel der Formation von rund 80 Punkten erreicht. Der 100er-EMA (M30) konnte seit Freitagabend zum vierten Mal verteidigt werden und im heutigen vorbörslichen Handel wurden die gestrigen Verluste bereits wieder ausgeglichen.



