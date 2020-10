Mehr resilienz und weniger nachhaltigkeit, um die unsicherheit der zukunft zu umfassen - Die portugiesische ACL ist bereits zukunftssicher und wirdauf der A@W Berlin 2020 demonstrieren

VILA NOVA DE FAMALICÃO, Portugal, 7. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die Zukunft ist unaufhaltbar. Wie bereiten sich Architektur und Design darauf vor, der zunehmend unvorhersehbaren Zeit entgegenzutreten? Für die Zukunft zu sein bedeutet zukunftssicher zu sein.

Der Austausch von Erfahrungen und Wissen in einem energetisierenden vertrauten Ökosystem ist eine der Möglichkeiten, sich der ungewissen Zukunft zu stellen. Am 7. und 8. Oktober wird dies bei der Architect @ Work Berlin geschehen. Dann ist das portugiesische Unternehmen A Cimenteira do Louro (ACL) neben zahlreichen anderen Ausstellern präsent und wird mit seinen Premium-Wandverblendern und -Böden beweisen wie die Zukunft gestaltet werden kann.