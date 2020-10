---------------------------------------------------------------------------

Major Precious Metals ernennt Projektmanager für das Projekt Skaergaard

07. Oktober 2020 - Vancouver, British Columbia. - Major Precious Metals Corp. ("Major Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF | FRANKFURT: 3EZ) gibt die Ernennung von Herrn James (Jim) Sparling, MBA, P.Geo. zum Projektmanager für das Projekt Skaergaard ("Skaergaard") bekannt.



Herr Sparling ist ein professioneller Geologe (P.Geo.) mit einem B.Sc. in Advanced Geology (1984) von der University of Saskatchewan und MBA (2003) von der Royal Roads University School of Business. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Explorationsmanagement sowie im Tagebau und Untertagebau, einschließlich umfassender Erfahrung in der Exploration unedler Metalle, Gold und Nickel. Herr Sparling arbeitete von 1994 bis 2003 und von 2009 bis 2011 als Leiter eines Geophysik-Teams, Projektgeologe und leitender Explorationsgeologe bei HudBay Minerals Inc. ("Hudbay"). Er war Teil des Hudbay-Explorationsteams, das vier wirtschaftliche Erzkörper entdeckte, die abgebaut wurden, einschließlich der Mine 777 in Flin Flon, Manitoba, die noch in Betrieb ist. Diese bedeutenden Entdeckungen führten dazu, dass das Hudbay-Team im Jahr 2001 mit dem renommierten PDAC Bill Dennis Award für Entdeckungs- und Prospektionserfolge in Kanada ausgezeichnet wurde.



Bevor er zu Major Precious Metals kam, war Herr Sparling in verschiedenen Führungspositionen für eine Reihe von in Vancouver ansässigen Bergbauunternehmen tätig, zuletzt als Projektmanager für North American Nickel Inc. auf ihrer Liegenschaft Maniitsoq in Westgrönland. Während sechs Explorationssaisonen (2013-2018) verwaltete er allein oder gemeinsam den Einsatz von Explorationskapital in Höhe von 62 Mio. CAD, darunter 51.345 Bohrmeter mit elektromagnetischen (EM) Untersuchungen in den Bohrlöchern und übertägigen EM-Puls-Programmen sowie wichtiger geologischer Kartierungs-, Prospektions- und Probenentnahmeprogramme.