Eine Wiederholung des Reise-Chaos, wie es in diesem Sommer an den Grenzen Europas zu beobachten war, kann laut Anyline , einem führenden Anbieter von kontaktloser Datenerfassungstechnologie, trotz steigender Coronavirus-Fälle vermieden werden.

„Die Digitalisierung der ID-Überprüfung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass Tracking-Daten und Informationen zur Ermittlung von Kontaktpersonen schnell und genau erfasst werden“, so Lukas Kinigadner, CEO von Anyline. „Mit der kontaktlosen Datenerfassung, die in ihre eigenen Smartphones integriert ist, können Polizei und Grenzschutz sowohl die Nummernschilder der Fahrzeuge als auch die persönlichen Daten des Fahrers auf ihren Handys scannen, wodurch die Sicherheit der Reisenden gewährleistet wird und gleichzeitig Warteschlangen an der Grenze – wie in diesem Sommer – vermieden werden.“

Die Technologie des Unternehmens wird bereits von über 100.000 Beamten auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Polizeikräfte in Österreich und Deutschland. Sie wird derzeit von anderen europäischen Streitkräften erprobt.

Sofortige und genaue Besucherregistrierung für Unternehmen

Für Restaurants, Hotels, Büros und Krankenhäuser ist die Besucherregistrierung heute die De-facto-Taktik zur Bekämpfung der Verbreitung des Virus. Mit der gleichen Technologie können Kunden bei der Einreise an jedem beliebigen Ort in Sekundenschnelle Online-Formulare ausfüllen.

Lukas Kinigadner merkte an: „Die kontaktlose Datenerfassung stellt eine Rettungsleine für Unternehmen jeder Größe dar, die mit Gästen, die ihre Räumlichkeiten besucht haben, Kontakt aufnehmen müssen. Unsere Technologie genießt das Vertrauen großer Marken auf der ganzen Welt, um ein sicheres und zuverlässiges ID-Scannen zu ermöglichen“.

Über Anyline

Anyline wurde 2013 in Wien gegründet und ist ein Marktführer im Bereich der mobilen Texterkennung (OCR) und Barcode-Datenerfassung. Mit innovativen KI-Ansätzen bieten Anyline-Scanlösungen eine unvergleichliche Genauigkeit und Vielseitigkeit. Sie lesen alles, von IDs bis hin zu Verbrauchszählern und sogar Reifen-Identifikationsnummern.

Seit dem Ausbruch von COVID-19 hat sich Anyline mit einer Vielzahl von Unternehmen zusammengetan, um die Auswirkungen des Virus zu begrenzen. In Österreich arbeitet Anyline mit Lead Horizon zusammen, um eine einfache Lösung für die Registrierung bei der Verabreichung von Selbsttestkits für COVID-19 anzubieten. In einem weiteren Einsatzfeld setzt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen diese Technologie ein, um die Bereitstellung von Hilfe für die am stärksten von der Pandemie betroffenen Gemeinschaften drastisch zu verbessern.

