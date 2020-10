Mit Volldampf in Richtung Ressourcenschätzung - renommierter Verpflichtung für eines der größten europäischen Bergbauprojekte!

Aktuell wird unser Top-Pick mit gerade einmal 23 Mio. EUR bewertet (insgesamt ca. 40 Mio. Unzen Gold und Palladium - auf Grundlage der historischen Schätzung), dies sind weniger als 1 EUR pro Unzen Gold- und Palladium im Boden. Einen günstigeren Gold-Pick werden sie branchenweit höchstwahrscheinlich nicht finden. Überflieger TERANGA GOLD (WKN A2DRE1) bezahlte für die Übernahme des Massawa-Goldprojektes von Barrick Gold 70 EUR je Unze.

Herr Sparling arbeitete von 1994 bis 2003 und von 2009 bis 2011 als Leiter eines Geophysik-Teams, Projektgeologe und leitender Explorationsgeologe bei HudBay Minerals Inc. ("Hudbay"). Er war Teil des Hudbay-Explorationsteams, das vier wirtschaftliche Erzkörper entdeckte, die abgebaut wurden, einschließlich der Mine 777 in Flin Flon, Manitoba, die noch in Betrieb ist. Diese bedeutenden Entdeckungen führten dazu, dass das Hudbay-Team im Jahr 2001 mit dem renommierten PDAC Bill Dennis Award für Entdeckungs- und Prospektionserfolge in Kanada ausgezeichnet wurde.

Bevor er zu Major Precious Metals kam, war Herr Sparling in verschiedenen Führungspositionen für eine Reihe von in Vancouver ansässigen Bergbauunternehmen tätig, zuletzt als Projektmanager für North American Nickel Inc. auf ihrer Liegenschaft Maniitsoq in Westgrönland. Während sechs Explorationssaisonen (2013-2018) verwaltete er allein oder gemeinsam den Einsatz von Explorationskapital in Höhe von 62 Mio. CAD, darunter 51.345 Bohrmeter mit elektromagnetischen (EM) Untersuchungen in den Bohrlöchern und übertägigen EM-Puls-Programmen sowie wichtiger geologischer Kartierungs-, Prospektions- und Probenentnahmeprogramme.

Aktie massiv unterbewertet - vergleichbare Projekte deutlich höher bewertet!

Aufgrund der derzeit niedrigen Bewertung von lediglich 23 Mio. EUR, wird Major Precious Metals (WKN A2P7L3) mit weniger als 1,00 EUR pro Unze Gold bzw. Palladium bewertet. Vergleichbare Multi Millionen Unzen Projekte wie Novagold Resources (WKN 905542), Seabridge Gold (WKN 541875), Northern Dynasty Minerals (WKN 906169) sind aktuell im Durchschnitt mit mehr als 26 EUR pro Unze Gold bewertet. Novagold sogar mit fast 130 EUR pro Unze Gold im Boden, wird derzeit mit gigantischen 2,5 Mrd. EUR bewertet bei 40 Mio. Unzen Gold im Boden und einer 50/50 Partnerschaft mit Barrick Gold (WKN 870450). Dies würde für unseren Top-Pick Major Precious Metals (WKN A2P7L3) welcher 100% am gigantischen Skaergaard Gold und Palladium Projekt hält, (insgesamt ca. 40 Mio. Unzen Gold und Palladium - auf Grundlage der historische Schätzung) ebenfalls eine Bewertung von 2,5 Mrd. Dollar bedeuten - die gegenwärtige Bewertung unseres Top-Pick liegt bei nur 26 Mio. EUR. Rechnen Sie selbst, welches gigantische Kurspotenzial hier verborgen ist.



Unabhängiger Geologe bestätigt Bohrkernproben!



Kürzlich vermeldete das Unternehmen, dass ein unabhängiger Geologe von SLR Consulting (Bergbau-Ingenieursgesellschaft) eine Ortsbesichtigung auf dem gigantischen Gold und Palladiumprojekt (insgesamt ca. 40 Mio. Unzen Gold und Palladium - auf Grundlage der historischen Schätzung) erfolgreich abgeschlossen hat. Als Teil seiner Ortsbesichtigung überprüfte Herr Lunnon (unabhängiger Geologe) auch die Bohrkerne aus dem Bohrprogramm der Platina Resources Ltd. ("Platina"- Vorbesitzer) im Jahr 2011, die in einer sicheren Lagerhalle in Reykjavik, Island, aufbewahrt werden und wählte stichprobenartig 3 m lange halbierte Bohrkernproben als unabhängige Kontrollproben aus. Die Analyseergebnisse der Kontrollproben zeigen, dass die Gold-, Palladium- und Platingehalte mit den historischen Analysewerten aus dem Platina-Bohrprogramm 2011 in Einklang stehen.

Dies sind hervorragende Neuigkeiten von Major Precious Metals (WKN A2P7L3), denn die Bestätigung der Analyseergebnisse aus den Bohrkernproben, macht es unserer Ansicht nach sehr wahrscheinlich, dass die 40 Mio. Unzen Gold und Palladium, welche von einer historische Schätzung aus 2005 stammen, in der bald vorliegenden aktualisierten Ressourcenschätzung (nach NI 43-101) bestätigt werden könnten.

Als Teil der nächsten Arbeitsphase plant RPA, die verbleibenden halbierten Bohrkernproben aus dem Bohrprogramm der Platina Resources Ltd. im Jahr 2011, die in Reykjavik, Island, eingelagert sind, im Rahmen ihrer unabhängigen Datenverifizierungs- und Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QAQC, Quality Assurance and Quality Control) für die bevorstehende Mineralressourcenschätzung der Skaergaard-Lagerstätte zu prüfen.



Grönlands Regierung erteilt Genehmigung für Übernahme von gigantischem 40 Mio. Unzen Gold- und Palladiumprojekt



Eine der bedeutendsten Projekt Akquisen des Goldsektor im Jahr 2020 ebnet. Die grönländische Regierung hat die Übertragung der gigantischen Skaergaard-Explorationslizenzen (EL 2007/01 und EL 2012/25) auf Major Precious Metals (WKN A2P7L3) genehmigt. Somit ist der Weg zur Entwicklung eines der weltweit größten Gold- und Palladium Projekten frei, welches über eine historische Schätzung aus dem Jahr 2005 verfügt mit gigantischen 10,3 Mio. Unzen Gold, 29,8 Mio. Unzen Palladium und 1,95 Mio. Unzen Platin. Damals lag der durchschnittliche Goldpreis bei 444 USD pro Unze, heute notiert der Goldpreis mehr als 4-Mal so hoch! Der gegenwärtige Metallwert der Bodenschätze auf Grundlage dieser historischen Schätzung liegt aktuell bei ca. 70 Mrd. EUR, unser Top-Pick wird derzeit lediglich mit 50 Mio. EUR an der Börse bewertet - wir erwarten eine deutliche Neubewertung!

Der Abschluss der Skaergaard-Akquisition unterliegt nur noch der Genehmigung der Canadian Securities Exchange ("CSE") und das Unternehmen arbeitet sorgfältig daran, diesen Prozess zu beschleunigen. Major Precious Metals arbeitet weiterhin mit RPA zusammen, um die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen, einschließlich einer Mineralressourcenschätzung, die die Grundlage für eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment) der Skaergaard-Liegenschaft bilden wird.



Aktualisierte Ressourcenschätzung bis Oktober - Perfekter Einstiegszeitpunkt für Investoren!

Wie das Unternehmen kürzlich bekannt gibt, wurden mit der RPA Inc. ausgewiesene Spezialisten auf dem Gebiet der Geologie-, Bergbau- und Metallurgie mit über 35 Jahren Erfahrung engagiert. Diese sollen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung nach NI 43-101 sowie eine wirtschaftliche Erstbewertung ("PEA", Preliminary Economic Assessment) auf der Grundlage der aktualisierten Schätzung erstellen.

Bereits Ende Oktober solle die aktualisierte Mineralressourcenschätzung fertiggestellt sein. Hierfür wird ein RPA Team bestehend aus Geologen und Bergbauingenieuren das Skaergaard Projekt vor Ort besichtigen. Des Weiteren werden historische Bohrkernproben untersucht, unter anderem auch auf Titan, Vanadium und Gallium sowie andere Elemente, um den Wert der vorhandenen Ressource weiter erhöhen zu können. Diese Daten dienen dann auch als Grundlage für die wirtschaftliche Erstbewertung ("PEA", Preliminary Economic Assessment), die wir im Laufe des nächsten Jahres erwarten.

Zur Verdeutlichung eine historische Schätzung aus 2005 erbrachte bereits Ergebnisse von gigantischen 10,3 Mio. Unzen Gold, 29,8 Mio. Unzen Palladium und 1,95 Mio. Unzen Platin. Damals lag der durchschnittliche Goldpreis bei 444 USD pro Unze, heute notieren der Goldpreis mehr als 4-Mal so hoch! Wir sind daher gespannt, wie die aktualisierte Mineralressourcenschätzung ausfallen wird. Sollten die historischen Daten bestätigt oder sogar übertroffen werden, erwarten wir eine komplette Neubewertung der Aktie!



Wie sie sehen, arbeitet das Management der Major Precious Metals (WKN A2P7L3) unter vollem Einsatz daran dem Skaergaard Projekt die Aufmerksamkeit und den entsprechenden Wert zu geben, dass solch eine Weltklasse Lagerstätte verdient hat. Für Investoren bietet sich jetzt ein erstklassiger Zeitpunkt zum Einstieg, bevor die Ergebnisse der neuen Schätzung vorliegen.

Nutzen sie daher jetzt diese einmalige Chance!

Aktie massiv unterbewertet - vergleichbare Projekte deutlich höher bewertet!

Aufgrund der derzeit niedrigen Bewertung von lediglich 50 Mio. EUR, wird Major Precious Metals (WKN A2P7L3) mit weniger als 2,00 EUR pro Unze Gold bzw. Palladium bewertet. Vergleichbare Multi Millionen Unzen Projekte wie Novagold Resources (WKN 905542), Seabridge Gold (WKN 541875), Northern Dynasty Minerals (WKN 906169) sind aktuell im Durchschnitt mit mehr als 26 EUR pro Unze Gold bewertet. Novagold sogar mit fast 130 EUR pro Unze Gold im Boden, wird derzeit mit gigantischen 2,5 Mrd. EUR bewertet bei 40 Mio. Unzen Gold im Boden und einer 50/50 Partnerschaft mit Barrick Gold (WKN 870450). Dies würde für unseren Top-Pick Major Precious Metals (WKN A2P7L3) welcher 100% am gigantischen Skaergaard Gold und Palladium Projekt hält, (insgesamt ca. 40 Mio. Unzen Gold und Palladium - auf Grundlage der historische Schätzung) ebenfalls eine Bewertung von 2,5 Mrd. Dollar bedeuten - die gegenwärtige Bewertung unseres Top-Pick liegt bei nur 50 Mio. EUR. Rechnen Sie selbst, welches gigantische Kurspotenzial hier verborgen ist.



Des Weiteren stellen wir Ihnen Auszüge eines äußerst interessantes Interview mit dem CEO Paul Ténière (LINK) zur Verfügung, welches unsere Kollegen von Goldinvest.de kürzlich führten.

GI: Bitte erzählen Sie unserem Publikum von Skaergaard und Ihrer Vision für das Unternehmen. Warum konnte der frühere Eigentümer von Skaergaard den Wert des Projekts für seine Aktionäre nicht erschließen?



PT: Das Skaergaard-Projekt befindet sich in der Region Kangerlussuaq im Osten Grönlands innerhalb der Skaergaard-Intrusion. Hierbei handelt es sich um einen geschichteten mafischen magmatischen Komplex, der schichtförmig PGMs wie Palladium (Pd) und Platin (Pt) sowie Gold- und Eisentitanoxidvererzungen in Verbindung mit Nichtedelmetallsulfiden enthält (PGM-führender Reef-Komplex). Die bevorstehenden metallurgischen Testarbeiten werden auch behilflich sein, festzustellen, ob ein zusätzliches Potenzial in der Lagerstätte durch Nebenprodukte wie Vanadium, Gallium und Titan besteht.

Die Skaergaard-Intrusion erstreckt sich ungefähr 7,5 km von Ost nach West und 11 km von Nord nach Süd. Basierend auf dem jüngsten Anstieg der Gold-, Palladium- und Platinpreise werden sich unsere bevorstehenden Arbeiten auf die Verbesserung der Cut-off-Gehalte konzentrieren, die in der aktualisierten Ressourcenschätzung verwendet werden. Ferner konzentrieren sich die Arbeiten auf die Neubewertung der potenziell abbauwürdigen Mächtigkeiten basierend auf jüngsten Bohrungen und metallurgischen Testarbeiten sowie hoffentlich auf die Erhöhung der Ressource in den höheren Ressourcenkategorien.

Der Großteil der Intrusion bleibt offen und die Reef-Strukturen versprechen eine möglicherweise hohe Gleichförmigkeit über die Struktur hinweg.

Der Vorbesitzer, Platina Resources, hat bei der Weiterentwicklung des Skaergaard-Projekts hervorragende Arbeit geleistet, einschließlich der Investition von mehr als 16 Millionen Dollar in Bohrungen, metallurgische Tests, Ressourcenschätzung und technische Studien seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2006. Dies schließt 68 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 35.000 Metern, eine historische JORC-konforme Ressourcenschätzung, die ich bereits erwähnt habe, und die Durchführung einer Scoping-Studie Ende 2019 ein.

Unglücklicherweise für Platina war das Unternehmen an dem Projekt zur falschen Zeit im Zyklus beteiligt, was für Bergbauunternehmen den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann. Major Precious Metals verfügt über ausreichend Kapital und ein hochqualifiziertes technisches Team auf der Nordhalbkugel, um das Skaergaard-Projekt in vollem Umfang voranzutreiben.

Wir glauben, dass wir ein außergewöhnliches Timing hatten, dieses einzigartige Asset zu übernehmen. Wir glauben auch, dass Platina, die einen erheblichen Teil unseres Unternehmens besitzen wird, durch ihre beachtliche Beteiligung an Major Precious Metals äußerst erfolgreich für ihre Aktionäre sein wird.

GI: Ein historischer Bericht von RPA aus dem Jahr 2005 zeigt 10,3 Millionen Unzen Gold, 29,8 Millionen Unzen Palladium und 1,95 Millionen Unzen Platin auf. Dies wurde zu viel niedrigeren Metallpreisen berechnet. Wo sehen Sie die Ressource mit den Metallpreisen von heute?

PT: Die historische RPA-Schätzung aus dem Jahr 2005 basierte auf 23.000 Bohrmetern und wurde mit einem Durchschnittsgehalt nahe 1 g/t AuEq unter Verwendung der aktuellen Metallpreise durchgeführt, was zu höheren Unzen enthaltenes Metall in der Ressourcenkategorie "geschlussfolgert" führte, verglichen mit der historischen Schätzung, die Platina im Jahr 2013 durchgeführt hat. Nach der RPA-Schätzung wurden weitere Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 12.000 Metern niedergebracht, die das Verständnis potenziell abbauwürdiger Mächtigkeiten innerhalb der Skaergaard-Intrusion verbesserten und auch zu einem leicht erhöhten durchschnittlichen Metallgehalt in den Ressourcenkategorien "geschlussfolgert" und "angezeigt" führten.

Die Ressourcentonnagen gingen 2013 aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Ressourcenschätzungsmethoden und höherer Durchschnittsgehalte zurück. Basierend auf einer laufenden Überprüfung der historischen Informationen glauben wir, dass die historische Schätzung aus dem Jahr 2013 konservativ gewesen sein könnte und potenziell abbauwürdige Mächtigkeiten innerhalb der Skaergaard-Intrusion im Durchschnitt größer sein könnten als in den verwendeten Annahmen. Darüber hinaus könnte unter den aktuellen Metallpreisbedingungen der durchschnittliche Gehalt näher bei 2,6 g/t AuEq liegen, was in jeder aktualisierten Ressourcenschätzung für das Projekt berücksichtigt werden muss.

Obwohl wir uns noch in der Planungsphase für die Anfertigung eines aktualisierten geologischen Modells und Durchführung einer Ressourcenschätzung befinden, kann ich sagen, dass wir den jüngsten Anstieg der Gold- und Palladiumpreise vorwegnehmen und eine Neubewertung der potenziell abbauwürdigen Mächtigkeiten die aktualisierte Ressourcenschätzung für das Skaergaard-Projekt positiv beeinflussen könnte, einschließlich wesentlicher Änderungen des Goldäquivalent-Cut-off-Gehalts.

Wir werden uns auch mit einer Reihe von Optimierungsszenarien befassen, die Nebenprodukte aus der Lagerstätte wie z. B. Vanadium, Gallium und Titan einschließen, die möglicherweise die Rentabilität des Projekts in einem Großabbauszenario verbessern könnten, zumindest in bestimmten Teilen der Lagerstätte.

GI: Was sind die nächsten Schritte für Skaergaard, um den Shareholder-Value zu erschließen?

PT: Major Precious Metals beabsichtigt, den Shareholder-Value kurzfristig zu erschließen, indem: (1) eine aktualisierte Ressourcenschätzung und ein NI 43-101 konformer technischer Bericht fertiggestellt werden, (2) eine optimierte Bergbaustudie, weitere metallurgische Tests durchgeführt und die Vorarbeiten an der Skaergaard-Intrusion ausgeführt werden, falls die Feldarbeit in diesem Sommer durchgeführt werden kann, (3) das operativen Teams des Unternehmens erweitert wird, (4) die Planung des Sommerbohrprogramms 2021 für das Projekt vorangetrieben wird, (5) die Aufnahme von zusätzlichem strategischem Kapital erfolgt und (6) die Untersuchung zusätzlicher wachstumssteigernder Assets, die in erstklassigen Gerichtsbarkeiten liegen und hervorragend zum Unternehmen passen fortgesetzt wird.

GI: Basierend auf dem RPA-Bericht wird Major Precious mit 2 Dollar pro Unze Gold/Palladium gehandelt. Was wäre in Ihren Augen eine faire Bewertung?

PT: Ich würde vorschlagen, dass die Überprüfung von Analystenvergleichen am besten ist, um diese Frage zu beantworten. Wir beabsichtigen, unser aktuelles Material für die Aktionäre durch diese Vergleiche in den kommenden Wochen bis zum Abschluss unserer Transaktion zu erweitern.

Wir planen, den Wert des Skaergaard-Projekts durch eine aktualisierte Ressourcenschätzung, weitere Desktop- und Bergbaustudien/metallurgische Studien sowie durch eine erhebliche Investition in Infill-Bohrungen signifikant zu steigern. Basierend auf dieser geplanten Arbeit und wenn die aktuellen Bewertungen ähnlicher Projekte in einer Analyse verwendet werden sollten, glauben wir, dass eine Neubewertung für das Unternehmen bevorstehen könnte, die ein Vielfaches dieser Bewertung darstellt.



True Research ist eine Marke der

BlackX GmbH

Siemensstr. 6 * 69190 Walldorf * Germany



E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

1. Allgemeine Angaben

Die Domain "True-Research.de" ist eine Marke der BlackX GmbH, Siemensstr. 6, 69190 Walldorf. Die BlackX GmbH kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen.

BlackX GmbH hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der BlackX GmbH regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:

Die BlackX GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die BlackX GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt BlackX GmbH. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die BlackX GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte.

Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben.

BlackX GmbH, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird halten. Dies ist regelmäßig der Fall. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Solche Beteiligungen können erhöht oder verkauft werden, wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert werden würde. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen.

Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958:

Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen

an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält,

* in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten Unternehmens übernommen hat, die Wertpapiere des analysierten Unternehmens aufgrund eines bestehenden Vertrages betreut,

in den letzten zwölf Monaten aufgrund eines bestehenden Vertrages Investmentbanking-Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen ausgeführt hat, aus dem eine Leistung oder ein Leistungsversprechen hervorging,

* mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen hat, und mit diesem verbundenen Unternehmen regelmäßig Aktien des analysierten Unternehmens

* oder von diesen abgeleiteten Derivate handeln, oder der für dieses Unternehmen zuständige Analyst sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen haben, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.

Die BlackX GmbH verwendet für die Beschreibung der Interessenskonflikte gemäß § 85 Absatz 1 WpHG

und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 folgende Keys:

Key 1: Das analysierte Unternehmen hat für die Erstellung dieser Studie aktiv Informationen bereitgestellt.

Key 2: Diese Studie wurde vor Verteilung dem analysierten Unternehmen zugeleitet und im Anschluss daran wurden Änderungen vorgenommen. Dem analysierten Unternehmen wurde dabei kein Research-Bericht oder -Entwurf zugeleitet, der bereits eine Anlageempfehlung oder ein Kursziel enthielt.

Key 5: BlackX GmbH und/oder deren Gesellschafter und/oder deren Mitarbeiter und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder die Ersteller bzw. Autoren dieser Studie hat/haben Aktien des analysierten Unternehmens vor ihrem öffentlichen Angebot unentgeltlich oder zu einem unter dem angegebenen Kursziel liegenden Preis erworben.

Key 9: BlackX GmbH und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen hat mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung dieser Studie getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat die BlackX GmbH eine, vorab entrichtete Fee erhalten zur Verbreitung der Analyse.

Key 11: BlackX GmbH und/oder deren Gesellschafter und/oder deren Mitarbeiter und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder die Ersteller/Autoren dieser Studie hält an dem analysierten Unter- nehmen eine Nettoverkauf- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Unternehmens über- schreitet.

Übersicht über die bisherigen Anlageempfehlungen (12 Monate):

Art der Analyse: Datum: Kursziel/Aktuelle Erstempfehlung

Major Precious Metals 04.07.2020 EUR 1,50/EUR 0,32

3. Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Die Publikation der BlackX GmbH, wie etwa True-Research.de oder andere Publikationen, dienen ausschließlich zu Informationszwecken des Lesers.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet BlackX GmbH unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. BlackX GmbH verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. BlackX GmbH und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, daß diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt BlackX GmbH keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

4. Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental- Analyse berücksichtigt.

5. Sensitivität der Bewertungsparameter - Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

6. Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der BlackX GmbH in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der BlackX GmbH oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Kaufen: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Verkaufen: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Halten: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

7. Risikohinweise:

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluß auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, daß dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, daß er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten ist besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Bei nicht börsennotierten Aktien und Papieren besteht kein geregelter Markt und ein Verkauf (oder Verkauf) ist nicht oder nur auf individueller Basis möglich.

8. Haftungsausschluss:

Die BlackX GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch BlackX GmbH vorgestellt werden, investieren, also Kapital mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der BlackX GmbH und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der BlackX GmbH wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet BlackX GmbH unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichung von BlackX GmbH sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

9. Verantwortlichkeit nach TeleMedienGesetz (TMG)

Wir sind nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

10. Haftung für Links

Soweit unseres Links zu externen Webseiten Dritter enthält, weisen wir darauf hin, dass wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkreten Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

11. Hinweis auf Gebietsausschluss:

Die Veröffentlichungen der BlackX GmbH sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

