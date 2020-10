Kurse machen Nachrichten – immer häufiger mit absurden Ergebnissen

Diverse Medien berichten aktuell fast ausschließlich, dass die schnelle Rückkehr des an Covid-19 erkrankten US-Präsidenten ins Weiße Haus für die freundliche Stimmung am Aktienmarkt verantwortlich war. Das mag zwar sein, weil damit ein wenig Unsicherheit aus dem Markt entwichen ist, doch die gute Stimmung an den Börsen dürfte auch von weiteren Aspekten getrieben worden sein, über die ich nachfolgend auch noch berichten werde.

Andere Kurse, gleiche Begründung

Zuvor möchte ich Ihnen aber noch eine Absurdität aufzeigen, die mir häufiger bei den verschiedenen Kommentaren zum Markt begegnet. Immer wieder werden die Nachrichten über bestimmte Ereignisse an den Börsen danach angepasst, wie die Kurse gerade stehen. Und die Ergebnisse von diesem an der Börse längst bekannten „Kurse machen Nachrichten“ nehmen dabei teilweise schon fast groteske Züge an.

Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hinterlässt die Märkte richtungslos

Gestern um ca. 12:45 Uhr (MEZ) lief über die Nachrichtenticker eine Meldung, dass Europas Aktienmärkte nach der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus auf der Stelle getreten sind. „Der Markt ist komplett richtungslos“, soll angeblich ein Händler gesagt haben. Welcher Händler dazu genau gefragt wurde, blieb wie so oft offen. Jedenfalls gaben DAX und Euro STOXX 50 laut der Agenturmeldung zu diesem Zeitpunkt jeweils rund 0,1 % nach.

Trumps Rückkehr ins Weiße Haus sorgt für steigende Kurse

Gestern um 15:08 Uhr (MEZ) hat sich die Meldung bereits verändert. Interessanterweise schreibt derselbe Redakteur: „Die Rückkehr von US-Präsident Donald Trump aus der Klinik in das Weiße Haus hat Europas Börsen auf den höchsten Stand seit gut zwei Wochen getrieben. Der Dax stieg am Dienstag um 0,8 Prozent auf 12.926 Punkte, der Euro STOXX 50 gewann 0,6 Prozent auf 3239 Zähler.“

Sicher man kann seine Meinung ändern, gerade an den Börsen, aber in diesem Fall ist selbst diese Meinungsänderung etwas unglücklich. Denn die Nachricht, dass Trump das Krankenhaus verlassen hat, war bereits um 12:45 Uhr uralt (Trump verließ das Krankenhaus gegen Mitternacht MEZ) und längst in den Kursen eingepreist. Dass die Aktienmärkte wiederum weitere zwei Stunden später dann doch noch von dieser Meldung getrieben worden sind, ist kaum noch in einen kausalen Zusammenhang zu bringen.