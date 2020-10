München (ots) -



- Durchschnittlicher Preis für Kfz-Haftpflichtversicherung bleibt unter

Höchstwert im Vorjahr

- Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen

- 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-Versicherung



Der Preiskampf der Kfz-Versicherer zur Wechselsaison hat begonnen: Verbraucher

zahlen aktuell im Schnitt 303 Euro jährlich für die

Kfz-Haftpflichtversicherung.1) Das sind zehn Prozent weniger als im Juli (Ø 337

Euro). Bis Ende November sinken die Preise voraussichtlich weiter.





"Wir beobachten jedes Jahr, dass die Preise für die Kfz-Versicherung bis kurzvor dem Wechselstichtag am 30. November fallen" , sagt Dr. Tobias Stuber,Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Versicherer versuchen, nebenden Leistungen auch durch attraktive Preise wechselwillige Kunden zu gewinnen."Verbraucher, die ihre Kfz-Versicherung wechseln wollen, sollten damit nicht biszum Stichtag warten, da einzelne Versicherer ihre Beiträge bereits vorher wiedererhöhen. Spätestens nach dem 30. November ziehen die Preise dann wieder an.Durchschnittlicher Preis für Kfz-Haftpflichtversicherung bleibt unter Höchstwertim VorjahrDer durchschnittliche Preis für eine Kfz-Haftpflichtversicherung erreichte 2020mit 337 Euro den Höchststand im Juli. Damit lag er unter dem höchsten Wert dervergangenen Wechselsaison (Ø 346 Euro)."Wir vermuten, dass sich diese Entwicklung fortsetzt und derKfz-Haftpflichtbeitrag in diesem Jahr sogar weiter sinkt als im Vorjahr" , sagtDr. Tobias Stuber. "Denn aufgrund von Ausgangs- und Reisebeschränkungen gingwährend der Corona-Pandemie das allgemeine Verkehrsaufkommen und damit dieUnfallhäufigkeit zurück. Die Versicherer mussten weniger Schäden regulieren unddas könnte sich positiv auf die Versicherungsbeiträge auswirken."Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-VersicherungenCHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/%E2%82%ACuro-am-sonntag%3A-check24-ist-bestes-vergleichsportal-fuer-kfz-versicherungen-1279/) . Das ergab eineUntersuchung von Euro am Sonntag zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut(DKI).2) Neben dem Gesamtsieg entschied CHECK24 die Teilkategorie Preis/Leistungmit großem Abstand für sich. Über die zwölf betrachteten Beispielprofile hinwegkönnen Verbraucher beim Münchner Vergleichsportal durchschnittlich am meistensparen. Auch in der Kategorie Vergleichsrechner belegte CHECK24 den erstenPlatz.300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-Versicherung