In den vergangenen drei Monaten haben sich die Hoffnungen auf eine schnelle allgemeine Erholung der Wirtschaft weitgehend zerschlagen. Dabei stehen die Chancen in Deutschland für eine wirtschaftliche Erholung besser als in vielen anderen Ländern - das Land hat die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bislang besser in den Griff bekommen als andere. Dies zeigen die jüngsten Zahlen des Global Economic Conditions Survey (GECS), einer weltweiten Studie des Institute of Management Accountants (IMA) und der Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) unter mehr als 1.000 Wirtschaftsprüfern und CFOs. Die Studie beleuchtet den wirtschaftlichen Erholungsprozess in den unterschiedlichen Ländern und Regionen rund um den Globus.



Nach den schlagartig gefallenen Einkaufsindizes im zweiten Quartal 2020 stiegen diese im dritten Vierteljahr wieder. Mehr als 60 Prozent der Befragten in Westeuropa sehen einen maßgeblichen Aufschwung jedoch erst im späteren Verlauf des kommenden Jahres.



Insgesamt geben sich die Westeuropäer eher pessimistisch im Hinblick auf den wirtschaftlichen Wiederaufstieg. Deutlich optimistischer sind die Befragten in Nordamerika. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Unternehmen in beiden Wirtschaftsräumen weltweit gleichermaßen den besten Zugang zu finanziellen Mitteln haben. Dennoch stieg der Vertrauensindex im 3. Quartal 2020 in den USA auf einen Positivwert von knappen 20 Prozent, während er in Westeuropa im negativen Bereich verblieb.



Europas Wirtschaft stellt sich auf längere Erholungsphase ein

Übereinstimmend erwarten die Befragten weltweit, dass sich die Erholung der Wirtschaft bis weit in das kommende Jahr hinziehen wird. Westeuropa zeigt jedoch eine höhere Dynamik als alle anderen Regionen. Dennoch rechnen auch nahezu zwei Drittel der Studienteilnehmer aus Westeuropa frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2021mit einem Ende des Aufholprozesses. Das gilt auch für die deutsche Wirtschaft, die trotz vergleichsweiser guter Zahlen ebenfalls kaum vor diesem Zeitraum wieder zu alter Stärke zurückfinden wird.