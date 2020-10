Eaton Vance-Tochter Calvert startet das Calvert Institute for Responsible Investing

Durch Research, Bildung und kollektives Handeln versucht das Calvert Institute, den Einfluß der Finanzmärkte zunehmend auf die Bewältigung der wichtigsten globalen Herausforderungen unserer Zeit auszurichten, darunter Umweltzerstörung, Klimawandel, ethnische Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit. Als Ergänzung zu seinen internen Research- und Bildungsprogrammen schließt sich das Calvert Institute mit führenden akademischen Organisationen, Industriegruppen und anderen gleichgesinnten Investoren zusammen, um zusätzliches Research zu schaffen und zu fördern, das sich auf Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Fragen konzentriert, die für verantwortungsbewusste Investoren von Belang sind.

Verantwortungsbewusstes Investieren schließt ESG-Faktoren in die Investitionsentscheidungen mit ein und versucht, die Investitions- und gesellschaftlichen Ergebnisse durch aktive Beteiligung zu verbessern. Verantwortungsbewusste Investoren erkennen die Relevanz von ESG-Faktoren für ihre Anlageperformance an und sind bestrebt, in einer Weise zu investieren, die sich langfristig positiv auf die globale Gesundheit, Stabilität und Nachhaltigkeit auswirkt.

„Seit vielen Jahren ist Calvert ein weltweit führendes Unternehmen für verantwortungsbewusstes Investieren und ein Katalysator für positive Veränderungen durch unsere Anstrengungen im Bereich Research und unser Engagement“, sagte John Streur, President und Chief Executive Officer. „Mit dem Calvert Institute erweitern wir den Umfang unserer Anstrengungen und unserer Programme zur Unterstützung verantwortungsbewusster Investoren und der Gesellschaft als Ganzes“.