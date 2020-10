Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 120,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Matthias Greiffenberger; Marcel Goldmann



Hervorragende operative Entwicklung im Kerngeschäft und sehr dynamische Kundengewinnung im Smartbroker. Wir heben unsere Prognose an und erhöhen das Kursziel auf 120,00 EUR (bisher: 95,00 EUR). Rating: kaufen.

Die wallstreet:online Gruppe (w:o Gruppe) steigerte zum ersten Halbjahr 2020 die Umsatzerlöse um 91,3% auf 11,90 Mio. EUR (VJ: 6,22 Mio. EUR). Hier enthalten sind noch nicht die Beiträge durch die wallstreet:online Capital AG (w:o Capital), da diese noch mit rund 43% eine Minderheitsbeteiligung darstellt.



Die Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss 2020 der wallstreet:online Gruppe ist erst nach dem Abschluss des laufenden Inhaberkontrollverfahrens durch die BaFin möglich. Nach erfolgter Freigabe der Aufsichtsbehörde würde sich der Anteil an der wallstreet:online Capital AG auf mehr als 70 Prozent erhöhen. Die Zahlen der w:o Gruppe exklusive der w:o Capital waren sehr gut und lagen im Rahmen unserer Erwartungen. Aktuell scheint das Unternehmen nicht von der Corona-Krise betroffen zu sein. Nebeneffekte der Corona-Krise sind höhere Besucherzahlen auf den Portalen und ein höheres Meldevolumen bzw. ein höherer Kommunikationsbedarf der Kunden. So scheint die Corona-Pandemie sogar positive Effekte auf das Geschäft der w:o Gruppe zu haben.



Zum ersten Halbjahr 2020 erzielte die wallstreet:online AG (w:o AG) eine Umsatzsteigerung um 42,2% auf 6,29 Mio. EUR (VJ: 4,42 Mio. EUR). Hier zeigt sich, dass sich die Akquisitionen positiv auswirken. So konnte die gesamte Reichweite gesteigert werden, Cross-Selling-Potenziale genutzt werden und ein noch attraktiveres Angebot entwickelt werden. Zusätzlich kamen hier auch die dargestellten positiven Effekte aus der Corona-Krise zum Tragen. Im Rahmen der sehr volatilen Aktienkurse im ersten Halb-jahr 2020 lag ein deutlich gesteigertes Informationsbedürfnis vor. Die Page Impressionen steigen im März 2020 auf 327 Mio. an, was einer Steigerung von 106% entspricht (VJ: 159 Mio.). Die höhere Anzahl an Seitenaufrufen führte auch zu einer höheren Anzahl an Anzeigen und wirkte sich entsprechend positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus. Die hohen Cashflows, generiert aus dem Portalgeschäft, sollen größtenteils in den Aufbau des Smartbrokers fließen.