Esri kündigt neue Sicherheitsverbesserungen durch die Integration des von der US-Regierung genehmigten Drohnen- und Cloud-Einsatzes in die Europäische Union an

Esri, der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, kündigte heute zwei wichtige Funktionen im Bereich Site Scan für ArcGIS an, die es Regierungen und Organisationen mit kritischer Infrastruktur ermöglichen, die Hard- und Software-Vorschriften in den USA und Europa zu erfüllen. Durch eine etablierte Partnerschaft mit Auterion, dem Hersteller des am weitesten verbreiteten Open-Source-Betriebssystems für Drohnen-Autopiloten, können sicherheitsbewusste US-Organisationen Site Scan, die Flugplanungs- und Verarbeitungslösung für unbemannte Flugsysteme von Esri, zur Planung und Ausführung von Missionen mit der bewährten und sicheren Freefly-Astro-Drohne von Auterion einsetzen. Darüber hinaus wurde für Organisationen in Europa mit Anforderungen an die Datenhoheit eine neue und völlig unabhängige Instanz von Site Scan for ArcGIS auf europäischen Servern bereitgestellt, die sicherstellt, dass die Organisationsdaten innerhalb der Region verbleiben.

Site Scan for ArcGIS wird von Organisationen eingesetzt, die Drohnenbilder für visuelle Inspektionen, Standortüberwachung, Asset-Management und Situationsbewusstsein benötigen. Es handelt sich um eine umfassende, Cloud-basierte Drohnenkartierungslösung für die Verwaltung von Flotten und die Erfassung, Verarbeitung, Analyse und gemeinsame Nutzung von Datenprodukten. Zu den Branchen, die diese Lösung nutzen, gehören Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen, natürliche Ressourcen, Infrastruktur und Behörden. Die Kernfunktionen im Bereich Site Scan – wie Skalierbarkeit, Zusammenarbeit, Zeitersparnis und jetzt auch verbesserte Sicherheitsfunktionen – bieten den Kunden einen Mehrwert.

Die US-Regierung hat kürzlich eine wachsende Zahl von Warnungen und Verboten für den Einsatz von Drohnen ausgesprochen, die Sicherheitsrisiken darstellen. Diese Vorsichtsmaßnahmen haben sich nachteilig auf Bundesbehörden und Privatunternehmen ausgewirkt, die kritische Infrastrukturen verwalten, und sie dazu veranlasst, inkongruente Datenerfassungs- und Verarbeitungs-Workflows für Drohnen einzuführen, die aus Lösungen mehrerer Anbieter bestehen. Esri kann diesen Behörden jetzt eine einzige End-to-End-Drohnenlösung anbieten, die Freefly Astro integriert, die vom US-Verteidigungsministerium genehmigte Software-Architektur Blue sUAS von Auterion verwendet und von Site Scan vollständig unterstützt wird.