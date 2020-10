Wien (APA-ots) - Arval kündigt eine Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells an: Von einem Full-Service-Leasingunternehmen hin zu einem führende Unternehmen für nachhaltige Mobilitätslösungen, wobei Fahrzeuge weiterhin ein zentrales Thema spielen.

Arval auf dem Weg in eine neue Ära als Vorreiter für nachhaltige Mobilität. Ziele bis 2025: Zwei Millionen geleaste Fahrzeuge, einschließlich 500.000 Elektrofahrzeuge.

Vier innovative Angebotsinitiativen richten sich an ein breites Publikum: Nicht nur an Unternehmen, sondern auch an deren Mitarbeiter, KMUs, Privatpersonen und Partner.



Zwtl.: Auf dem Weg in eine neue Welt der nachhaltigen Mobilität

Seit 30 Jahren, und dank der Unterstützung der BNP Paribas Gruppe, hat sich Arval erfolgreich auf das Geschäftsmodell

Full-Service-Leasing fokussiert. Mit einem durchschnittlichen Flottenwachstum von 7,4 Prozent in den letzten fünf Jahren und mit einem Wachstum von 6,6 Prozent im September 2020 (trotz Covid-19-Pandemie) hat sich das Unternehmen fest als ein Marktführer positioniert.



Aufbauend auf dem Erfolg des vorherigen Fünfjahresplans, führte Arval 2019 eine strategische Überprüfung des Geschäftsmodells durch. Die Ergebnisse bestätigten, dass sich die Kundenerwartungen in Bezug auf Mobilität und deren Einflüsse auf die Umwelt grundlegend geändert haben. Arval hat den Anspruch, diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen Vorbereitungen getroffen, um das Potenzial der sich ergebende Möglichkeiten voll auszuschöpfen.

In den letzten Monaten haben die Auswirkungen der Pandemie das Engagement von Arval zur Transformation des Geschäftsmodells noch verstärkt. Mit diesem ehrgeizigen neuen Strategieplan, der auf einem erfolgreichen Test & Learn-Konzept mit neuen Angebotsinitiativen sowie Partnerschaften basiert, als auch in Zusammenarbeit mit den Ländergesellschaften und deren Kunden entwickelt wurde, ist Arval bestrebt, immer einen Schritt voraus zu sein.



"Arval Beyond ist ein strategischer Fünfjahresplan mit ehrgeiziger Zielsetzung: Wir wollen unser klassisches Geschäftsmodell nicht nur stärken, sondern darüber hinaus zum Branchenmaßstab für nachhaltige Mobilitätslösungen werden", sagt Alain Van Groenendael, Arval Chairman und CEO. "Mit diesem neuen Plan bieten wir unseren Kunden ein ganzheitliches Mobilitätserlebnis und unterstützen sie insbesondere im Bereich nachhaltige Mobilität. Durch vernetzte, flexible Produkte und Dienstleistungen schaffen wir Einfachheit und bieten mit innovativen Angeboten durch neue Partnerschaften Mehrwerte", so Van Groenendal.