Zell am See (ots) - Firma Hagleitner will Desinfektion sowie Händewaschen noch

beliebter machen



Ein Technologiesprung könnte die Hygienepraxis allgemein aufwerten, besonders

öffentliche Einrichtungen und Gewerbetreibende hätten Sicherheit. So

argumentiert Hagleitner. Das Unternehmen aus Österreich brachte am 7. Oktober

2020 neue Hygienespender auf den Markt. Gemeinsam mit Desinfektions- und

Kosmetikmitteln sowie mit Hygienepapier händigen die Geräte standardmäßig

digitale Anwendungsdaten aus - abrufbar via Smartphone. 1.000 Designs je Spender

sollen Hygiene für die Menschen zudem attraktiver gestalten.



Dokumentationsgegenstand Hygiene







Georg Hagleitner. "Einen Hygienespender vor sich zu haben, ist das eine; ihn zu

betätigen, das andere. Es zählen die tatsächlichen Verhältnisse. Angenommen, ein

Geschäft verfügt über zwei Zugänge; beide weisen etwa gleich starke

Besucherfrequenzen auf. An der einen Tür wird viel desinfiziert, an der anderen

wenig. Das kann nun unterschiedliche Gründe haben: Der Spender kann an der einen

Tür leer, ohne Strom oder einfach nicht gut genug sichtbar sein. Deshalb hilft

es, die Fakten zu kennen - sie digital auszuwerten. Hieraus lassen sich

sinnvolle Schlüsse ziehen. Gleichzeitig ist Hygiene dokumentiert, bei amtlichen

Überprüfungen bedeutet das eine starke Stütze."



Neue Spender für Desinfektion, Kosmetik - und Daten



Acht verschiedene Spendertypen liefern per 7. Oktober 2020 Anwendungsdaten ab

Werk, konkret geht es jeweils um Abgabemenge, Füllstand und Energiestatus.

Geschaffen sind die Geräte zur Hände- sowie zur Toilettenbrillendesinfektion -

außerdem um Toilettenpapier, Schaumseife, Hautschutz und Raumduft zu spenden;

Toilettenpapier befeuchten kann ein weiterer Apparat; einen entsprechenden

Papierhandtuch-Spender hat Hagleitner 2019 bereits vorweg eingeführt

(https://www.presseportal.de/pm/112459/4404533) , mit ihm ist die Achtzahl

komplett.



Gesellschaftliche Akzeptanz



"Hygiene und Desinfektion mussten oft schon um gesellschaftliche Akzeptanz

ringen, nach oben ist dabei immer noch Luft", sagt der Firmenchef. "Hygiene

zielt auf Gesundheit ab, Hygiene darf damit durchaus schön und aufregend wirken.

1.000 Designs können jeden von unseren neuen Spendern einkleiden, die Menschen

haben die Wahl - genau wie bei der Energieversorgung: Auf dem Markt für

Profi-Hygiene gab es bisher serienmäßig keinen Spender mit Akku, Hagleitner hat

hier also unerprobtes Gelände betreten. Umso mehr lag uns der Akku aber am

Herzen. War er doch schon aus Nachhaltigkeitssicht überfällig, dazu möchten Seite 2 ► Seite 1 von 2



