INFO: Lesen Sie hier das vorherige Anleihen-Barometer zur Agri Resources-Anleihe.

Agri Resources-Anleihe 2016/21

ANLEIHE CHECK: Die im Juli 2016 emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Unternehmensanleihe der Agri Resources Group S.A. mit einem Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro ist mit einem Zinskupon in Höhe von 8,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 17.06.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 17.06.2021. Die Anleihe wird an den Börsen Frankfurt, Berlin und München in Stückelungen ab 1.000 Euro gehandelt.

Anleihebedingungen: Eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit der Anleihe durch die Emittentin ist in den Anleihebedingungen nicht vorgesehen.

Investitionsphase nahezu abgeschlossen

Nachdem die Handelsaktivitäten Anfang 2018 an die Muttergesellschaft Agricorp Invest S.A. übertragen wurden, konzentriert sich das Unternehmen auf den Anbau und die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. In den letzten zwei Jahren hat das Unternehmen Mittel investiert und eine Mitarbeiterstruktur geschaffen, um die langfristige Entwicklung seiner Geschäftstätigkeit zu gewährleisten. Künftig sei die Gesellschaft in der Lage, sich auf Wachstum und Konsolidierung zu konzentrieren, so die Expertenmeinung. Die Erhöhung des bestehenden Handelsvolumens wird in erster Linie durch höhere Umsätze aus dem Handelsbereich der Agricorp Gruppe vorangetrieben.

Finanzkennzahlen 2019

Erste Erfolge sind hier bereits 2019 zu sehen, so konnte der Umsatz um 66% auf 9,8 Mio. Euro von 5,9 Mio. Euro im Jahr 2018 gesteigert werden. Abzüglich der sogenannten „cost of goods sold (COGS)“ in Höhe von 58% des Umsatzes wurde für das Jahr 2019 ein Rohgewinn in Höhe von 4,1 Mio. Euro erzielt. Nach Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. Euro betrug das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2,0 Mio. Euro (2018: 1,3 Mio. Euro), was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,3 Mio. Euro) von 55% entspricht. Abzüglich Abschreibungen (1,2 Mio. Euro) und Zinsaufwendungen (netto) in Höhe von 0,7 Mio. Euro verblieb ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 0,1 Mio. Euro.