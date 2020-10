Mit Calls auf die BMW-Aktie konnten Anleger bereits in den vergangenen Wochen hohe Erträge erwirtschaften. Die guten Zahlen eröffnen die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Am 30.9.20 wurde hier ein Szenario erstellt, wie Privatanleger einen Kursanstieg der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) auf 65 Euro mit Long-Hebelprodukten optimieren könnten. Damals notierte die Aktie bei 61,21 Euro. Nach ihrem Kursanstieg auf bis zu 65,59 Euro konnten Anleger mit den im Szenario präsentierten (Turbo)-Calls Gewinne von bis zu 77 Prozent erzielen.

Nachdem die BMW Group am 7.10.20 ein solides Absatzplus im dritten Quartal bekannt gab, das unter anderem von einer stark steigenden Nachfrage nach E-Mobilen unterstützt wurde, startete die BMW-Aktie freundlich in den Handelstag, konnte die Gewinne in weiterer Folge aber nicht halten. Für Anleger, die von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung der BMW-Aktie überzeugt sind, könnte auch jetzt noch eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.