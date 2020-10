Forschungsergebnisse belegen Ausbeutung in der Modebranche

Bonn (ots) - Überstunden, geschlechtsspezifische Diskriminierung und keine

existenzsichernden Löhne. Der Bericht " Licht ins Dunkel: Ein Blick auf die

Ausbeutung in der Modebranche (https://saubere-kleidung.de/wp-content/uploads/20

20/10/2020.10-Bericht_Licht-ins-Dunkel.pdf) " der Kampagne für Saubere Kleidung

verdeutlicht die Notwendigkeit für ein Lieferkettengesetz.



Der Bericht zeigt mittels neuester Daten aus dem Online-Tool FashionChecker (

http://www.fashionchecker.org/de ) auf, wie wenig deutsche Modeunternehmen ihren

Arbeiter*innen wirklich zahlen:





Die Unternehmensbefragung zeigt, dass nicht ein einziges Unternehmen allenArbeiter*innen in seiner Lieferkette einen existenzsichernden Lohn zahlt. DieCoronapandemie hat die Situation für Arbeiter*innen durch Lohnausfälle undArbeitsplatzverlust noch verschärft, da unzählige Markenunternehmen Bestellungenstorniert und Rabatte von Zulieferern gefordert haben.Die Kampagne für Saubere Kleidung bringt in dem Bericht Ergebnisse ausUnternehmensbefragungen und Feldforschung in Produktionsländern aus den Jahren2019 und 2020 zusammen: 108 Marken- und Einzelhandelsunternehmen aus 14 Ländernerhielten Fragebögen, 490 Arbeiter*innen aus China, Indien, Indonesien, derUkraine und Kroatien gaben Interviews und zeigten ihre Gehaltsabrechnungen.Die im Bericht aufgeführten Ergebnisse zeigen den starken Kontrast zwischen denBehauptungen von Modemarken und der Lebensrealität von Arbeiter*innen inProduktionsländern auf. Dies gilt auch für die untersuchten Textilunternehmenaus Deutschland, darunter Marken aus dem gehobeneren Preissegment wie Hugo Boss,die auch in Europa für Hungerlöhne produzieren lassen, aber auch Marken wieadidas und Online-Händler Zalando, die im Zuge der Coronakrise mehr als 20Prozent Umsatz als im Vorjahr verzeichnen konnten.Übermäßige Überstunden, komplexe Gehaltsabrechnungen und DiskriminierungTrotz übermäßiger Überstunden von über 100 Stunden pro Monat verdienen nur zweider 490 befragten Arbeiter*innen einen existenzsichernden Lohn - beide hattenjedoch zwei Jobs zugleich. Die Studie zeigt auch die Diskriminierung aufgrunddes Geschlechts anhand von Löhnen auf. So verdienen Frauen in Indien imDurchschnitt 12% weniger als Männer. Im Rahmen der Unternehmensbefragunglieferte keine einzige befragte Marke Nachweise oder öffentliche Informationenzu geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden in ihrer Lieferkette."Das Versäumnis deutscher Unternehmen, ihren menschenrechtlichen Verpflichtungennachzukommen, ist untrennbar mit mangelnder Transparenz verbunden. Das giltinsbesondere für solche Daten, die auf Menschenrechtsverletzungen hinweisen.