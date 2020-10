Trump oder Biden – wen liebt der DAX?

Normalerweise ist Anlegern davon abzuraten, sich nach der vergangenen Performance zu richten, doch die Daten der letzten sieben Wahlen legen nahe, dass sie Donald Trump nachdrücklich unterstützen sollten. Warum? In den 12 Monaten nach dem Sieg eines Republikaners stieg der Aktienmarkt um durchschnittlich 15,3 Prozent. Im Vergleich dazu lag der Zuwachs nach dem Sieg eines Demokraten nur bei 7,6 Prozent. Allerdings legt eine Analyse der Aktienbewertungen und der wirtschaftlichen Gesamtsituation bei früheren Wahlen nahe, dass diese Faktoren die Wertentwicklung des Aktienmarktes möglicherweise stärker beeinflussten als der Wahlsieger.

Ein Blick in die Geschichte verrät, dass die Siege der Demokraten in den letzten drei Jahrzehnten (Clinton 1992, Obama 2008 und 2012) mit moderaten Bewertungen zusammenfielen, das Wirtschaftswachstum aber oft (1992, 1996) sehr hoch war. Auf jeden dieser Siege folgte eine Periode starker Expansion und stetiger Aktienmarktgewinne. Umgekehrt fielen republikanische Siege beispielsweise im Jahr 2000, als Bush gewählt wurde (und die Wirtschaft anschließend einbrach), in Phasen Schwindel erregend hoher Bewertungen oder wie im Fall von Trumps Wahl im Jahr 2016 überdurchschnittlicher Multiples, aber schleppenden Wirtschaftswachstums.

Die aktuell hohe Bewertung des Marktes wird stark verzerrt durch das hohe Gewicht einiger weniger, teurer Technologietitel. Die sogenannten FAANGM Aktien, also Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google (Alphabet) und Microsoft stehen mittlerweile für rund ein Viertel der gesamten US-Marktkapitalisierung und weisen ein gewichtetes Kurs-Buchwertverhältnis von rund 16,5 x auf. Ein Investment außerhalb dieser Werte bietet unsere Meinung nach bessere Aussichten auf mögliche Kursgewinne in Folge einer Bewertungsexpansion – trotz eines eher trüben wirtschaftlichen Ausblicks, der von den Auswirkungen der Corona-Pandemie überschattet wird.