Marktschorgast (ots) - Spontan loslegen, wenn einem danach ist. Die nächste

Abzweigung nehmen, ohne zu wissen, wo sie hinführt. Wenn die Nacht einbricht,

den Motor abstellen und aus dem Bett die Sterne zählen. Und das alles ohne

Kompromisse. Gezielt auf diese Wünsche geht das innovative Fahrzeugkonzept des

Yucon by FRANKIA ein. Denn die Microliner aus der Schmiede des

Premiumherstellers FRANKIA verbinden den Komfort eines Liners mit der

Flexibilität eines Campervans. Anspruchsvolle Abenteurer haben die Wahl aus drei

Grundrissen: Yucon 7.0 Lounge, Yucon 6.0 und der neue Yucon 7.0.



https://yucon.frankia.com/modelle





FRANKIA baut Kompetenz auf Mercedes-Benz ausDer Microliner von FRANKIA hat es in sich, das beginnt schon bei der Basis. Dennmit - jetzt - drei Grundrissen des Yucon baut FRANKIA seine Kompetenz aufMercedes-Benz stetig aus. Neben dem innovativen 3,5-Tonner FRANKIA NEO, denintegrierten und teilintegrierten Modellen der FRANKIA M-Line und denLuxuslinern des FRANKIA PLATIN geht der Reisemobilhersteller mit dem neuenMicroliner Yucon 7.0 seinen Weg zu einem noch breiteren Produktportfoliokonsequent weiter. Alle Microliner überzeugen "on-the-road" mit der Wendigkeiteines Campervans bzw. Kastenwagens, einer kräftigen Motorisierung mit bis zu 190PS, Heckantrieb und optionalem Allradantrieb. Perfekt für Reisen im Winter: DieMicroliner sind voll isoliert und werden mit der Truma Combi D6E beheizt.Unabhängigkeit sichert die serienmäßige LifePo-Batterie.NEU: Microliner roomy - Yucon 7.0Der Yucon 6.0 geht im Modelljahr 2021 in die Verlängerung. Das heißt füranspruchsvolle Camper: Auf 7 m Länge setzt der neue Microliner mit getrenntenBetten auf noch mehr Raum für noch mehr Freiheit und Wohnkomfort. Die großeSitzgruppe mit Seitenfenster ist ideal für bis zu vier Personen - ein Notbettinklusive. Mehr Platz bietet auch das (im Vergleich zum Yucon 6.0) nochmals um10 cm größere Badezimmer. "Kleiner können andere" gilt sowohl für den Stauraumim Heck und im Innenraum als auch für die 1,20 m große Längsküche. TypischFRANKIA: clevere Features wie die flexible Küchenerweiterung oder dermultifunktionale Stauraum mit bis zu 1,93 m tiefer Ladefläche (auf derBeifahrerseite).Den Yucon 7.0 in 360° erfahren -> hier(https://yucon.frankia.com/modelle/yucon-70)Auf einen Blick: Highlights des Yucon 7.0- Optional Allradantrieb möglich- Microliner mit 3,5 oder 4,1 t Gesamtgewicht auf einer wendigen Länge von 7 m- Sitzgruppe für vier Personen - Tischplattenerweiterung inklusive