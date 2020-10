Zur Überraschung hat sich die Preisentwicklung bei Infineon in der abgelaufenen Woche positiv fortgesetzt und konnte sogar ein frisches Rekordhoch um 26,00 Euro markieren. Zwar gelang kein nachhaltiger Ausbruch über die Höchststände aus Anfang 2018, allerdings präsentiert sich diese Woche trotz der anhaltenden Marktturbulenzen fest und lässt die Absichten der bullischen Marktteilnehmer klar erkennen. Nachdem das Papier über die markante Begrenzung des sich öffnenden Keils per Wochenschlusskurs zugelegt hatte, könnten weitere Kapitalzuflüsse bei Infineon einsetzen und ein mittelfristiges Kaufsignal auslösen. Die Konsolidierung der letzten Monate dürfte damit vollständig beendet werden und wieder vielversprechende Handelsansätze liefern.

2018´er Hochs auf dem Prüfstand

Solange die volatile Phase um die Jahreshochs aus Anfang 2018 sowie der Kursmarke bei 25,76 Euro anhält, ist die Signallage noch als etwas schwammig zu bewerten. Ein nachhaltiger Anstieg per Wochenschlusskurs über 26,00 Euro könnte dagegen den entscheidenden Impuls liefern und weitere Kursgewinne auf 28,22 und übergeordnet 29,52 Euro hervorrufen. Unterstützend wirken aktuell die Marken bei rund 25,00 Euro sowie die einstiege Keilbegrenzung um 24,85 Euro bei Infineon. Für größere Verkaufssignale müsste die Aktie unter ihren kurzfristig ausgebildeten Boden von 22,45 Euro zurückfallen. In diesem Szenario würden Rückläufer zurück auf den 50-Wochen-Durchschnitt um 20,45 Euro sehr wahrscheinlich werden. Eine weitere starke Auffangstation befindet sich am 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 18,44 Euro.