Anlass der Studie: Beteiligungsvereinbarung mit Oaktree Empfehlung: Kaufen

seit: 07.10.2020

Kursziel: GBP1,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Gas & Oil PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von GBp 150,00.

DGOC bohrt selbst keine Bohrlöcher und daher wird das Produktionswachstum (Erdgas machte 90% der Volumenproduktion von 2019 aus) fast ausschließlich durch Akquisitionen erzielt. DGOC hat Akquisitionen für ca. USD1,7 Mrd. seit der Notierung in London Anfang 2017 getätigt. Diese Akquisitionen machen über 95% des aktuellen Umsatzes der DGOC aus. Die derzeit niedrigen Rohstoffpreise dürften die Konsolidierung im Gas- und Ölsektor vorantreiben. Die am 5. Oktober mit Oaktree angekündigte strategische Beteiligungsvereinbarung ermöglicht es der DGOC, auf Geschäfte in einer Größenordnung zuzugreifen, die für das Unternehmen allein nicht realisierbar gewesen wären, und gleichzeitig die erforderlichen Investitionskosten spürbar zu senken. Im Rahmen der Vereinbarung wird Oaktree bis zu USD1 Mrd. zur Finanzierung von einvernehmlich vereinbarten Akquisitionen von PDP-Assets (Produced Developed Producing) mit Transaktionsbewertungen von mehr als USD250 Mio. über einen Zeitraum von drei Jahren beitragen. Der Beitrag von DGOC wird der Finanzierung von Oaktree entsprechen, und DGOC wird die erworbenen Assets betreiben. Im Rahmen der Initial Promote-Komponente der Vereinbarung erhält DGOC eine Beteiligung von 52,5% für eine Investition von 50% und Oaktree eine Beteiligung von 47,5% für eine Investition von 50%. Im Rahmen der Reversion Promote-Komponente der Vereinbarung überträgt Oaktree 15% ihrer Beteiligung an DGOC, vorausgesetzt, dass ihre Investition eine interne Rendite (IRR) von 10% erzielt. In diesem Szenario würde der Anteil von DGOC an einem erworbenen Asset auf 59,625% klettern und der Anteil von Oaktree auf 40,375% fallen. Unter der Annahme, dass Oaktree und DGOC beide USD1 Mrd. investieren, bietet Initial Promote den DGOC-Aktionären einen sofortigen Wertzugewinn von USD 50Mio., und Reversion Promote bietet die Chance einer erhöhten längerfristigen Rendite. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von GBP1,50 bei.