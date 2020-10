VALORIA AG: VALORIA kauft Wohn- und Geschäftshäuser in Emden zu attraktiven Konditionen

- Erwerb von insgesamt 45 Wohneinheiten und 4 Gewerbeeinheiten

- Nettoanfangsrendite von knapp 7 Prozent auf Ist-Miete

- Erhebliches Steigerungspotenzial bei Mieterlösen u. a. durch Leerstandsabbau

- Weitere Ankäufe zum Ausbau des Gesamtportfolios in Umsetzung

Köln, 7. Oktober 2020 - Die VALORIA Wohnen GmbH ("VALORIA"), ein Wohnimmobilieninvestor und -bestandshalter an ausgewählten deutschen Sekundärstandorten, hat weitere Objekte in Emden erworben. Insgesamt wurden 45 Wohn- und 4 Gewerbeeinheiten an drei Standorten in der niedersächsischen Hafenstadt angekauft, das Closing ist bereits erfolgt. Die Gesamtmietfläche der Objekte beläuft sich auf gut 2.700 Quadratmeter.

Die jährliche Nettokalt-Ist-Miete des neuen Portfolios liegt aktuell bei 180.000 Euro. Die Nettoanfangsrendite auf Ist-Basis beläuft sich entsprechend auf knapp 7 Prozent. Strategiekonform zum aktiven Value-add-Ansatz von VALORIA weisen die neu gekauften Immobilien zudem insgesamt einen Leerstand von rd. 35 Prozent auf. Er ist jedoch nicht strukturell bedingt und soll durch entsprechende, klar definierte Maßnahmen kurz- bis mittelfristig abgebaut werden. Nach Umsetzung der Maßnahmen geht VALORIA u. a. durch Leerstandsreduktion von einer Steigerung der Mieterlöse der Objekte von insgesamt rd. 50 Prozent aus.

Die Immobilien verfügen über eine solide Bausubstanz und liegen zum Teil in unmittelbarer Innenstadtlage in direkter Nähe zu weiteren VALORIA-Objekten in Emden. Der Wohnungsbestand von VALORIA in Emden summiert sich nunmehr trotz Objektveräußerungen im März 2020 auf insgesamt 125 Einheiten, die durch mehrere Gewerbeeinheiten ergänzt werden. Damit ist Emden einer der wichtigsten Standorte für VALORIA innerhalb des nunmehr deutschlandweit 372 Wohn- und 16 Gewerbeeinheiten umfassenden Bestands des Unternehmens. Aktuell befinden sich zusätzlich weitere Ankäufe in Norddeutschland in der Umsetzung.

Jörg Tantzen, Geschäftsführer von VALORIA: "Wir haben im Jahr 2020 - ungeachtet der herausfordernden Lage durch die COVID-19-Pandemie - Ankäufe und Verkäufe realisieren können. Dies zeigt unsere Vernetzung in unseren Fokusregionen, zu denen auch Emden zählt. Wir gehen bei unseren Erwerbungen sehr selektiv vor und bleiben unserer renditeorientierten Strategie treu. Wir haben keinen Anlagedruck und können deshalb warten, bis wir attraktive Opportunitäten finden, das ist uns auch im aktuellen Jahr bereits mehrfach gelungen."

Über VALORIA

VALORIA (www.valoria-ag.de) ist ein Wohnimmobilieninvestor und -bestandshalter mit Fokus auf kleinere Portfolios an stabilen deutschen Sekundärstandorten vor allem in Niedersachen, Schleswig-Holstein, Bremen und dem nördlichen Nordrhein-Westfalen. Damit ist VALORIA in einer weniger wettbewerbsintensiven Region Deutschlands aussichtsreich positioniert. Initiiert von langjährig erfahrenen Immobilienspezialisten verfolgt das Unternehmen eine Value-add-Strategie, mit der zusätzliche Renditepotenziale des Wohnungsbestands gehoben werden sollen. Firmensitz von VALORIA ist Köln.

