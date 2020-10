Joh. Friedrich Behrens AG: Behrens AG erhält Finanzmittel des Landes Schleswig-Holstein zur Eigenkapitalstärkung

Ahrensburg, 07.10.2020 Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt, die Zusage eines Konsortiums der Förderinstitute Schleswig-Holstein für ein Darlehen und eine stille Beteiligung in Höhe von 2 Mio. Euro erhalten zu haben. Diese Finanzierungsmaßnahme dient der Eigenkapitalstärkung und ist für die Behrens-Gruppe ein zentraler Bestandteil der erfolgreichen Refinanzierung der Anleihe 2015/2020.

Die Finanzierung steht unter der Bedingung, dass die beantragte stille Beteiligung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes bewilligt wird. Hier steht nach positiv verlaufenen Rückmeldungen die finale Bewilligung des Antrags durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) noch aus. Die Behrens AG ist jedoch zuversichtlich, kurzfristig die Bewilligung für eine stille Beteiligung in Höhe eines einstelligen Millionenbetrags zu erhalten.

Parallel bereitet die Behrens AG die Emission ihrer neuen Unternehmensanleihe für Oktober 2020 vor. Hier ist ein Umtausch mit Barausgleich für die bisherigen Anleihegläubiger der Anleihe 2015/2020 vorgesehen.



Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen. Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.