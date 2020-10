Nachhaltigkeit bringt für Energie- und Versorgungsunternehmen wirtschaftliche Vorteile (FOTO)

Berlin (ots) - Die Energie- und Versorgungsbranche ist entscheidend für die

Eindämmung des Klimawandels, da Energienutzung 73 Prozent aller

Treibhausgasemissionen weltweit verursacht



- Von den Energie- und Versorgungsunternehmen mit Nachhaltigkeitsinitiativen im

Geschäftsbetrieb bzw. Produktbereich haben weltweit fast zwei Drittel - in

Deutschland 80 Prozent - Umsatzsteigerungen durch diese Initiativen erzielt.

- Wegen Corona haben 43 Prozent der Unternehmen weltweit und 26 Prozent in

Deutschland Nachhaltigkeitsinvestitionen und -initiativen verlangsamt oder

ausgesetzt





Energie- und Versorgungsunternehmen mit fortschrittlichenNachhaltigkeitsinitiativen erwirtschaften höhere Einnahmen, verbessern Marken-und Unternehmensbewertungen und werden von Investoren, Aufsichtsbehörden undKunden positiver wahrgenommen. Zu diesem Schluss kommt die neue Studie desCapgemini Research Institute (https://www.capgemini.com/research-institute/) mitdem Titel "Powering Sustainability: Why energy and utility companies need to actnow and help saving the planet" (https://www.capgemini.com/de-de/research/evu-und-versorger-profitieren-von-nachhaltigkeit/) . Die Branche nutzt zunehmendsaubere Einnahmequellen; die energiebedingten Treibhausgase machen derzeitallerdings 73 Prozent aller Emissionen weltweit aus.[1] Energieunternehmenmüssen daher mehr tun, um selbst nachhaltig zu werden und der gesamtenWirtschaft bei der Eindämmung der Klimarisiken zu helfen.Durch Maßnahmen-Pakete wie dem europäischen Green Deal sowie bevorstehendekohlenstoffbezogene Regulierungsfristen wird es immer teurer, in PunktoNachhaltigkeit[2] nicht zu handeln. Angesichts dessen gehen insbesondere großeUnternehmen voran, indem sie klare, ambitionierte Ziele zur Reduzierung oderEliminierung von Kohlenstoffemissionen aus der Wertschöpfungskette ihresUnternehmens festlegen. Große europäische Versorgungsunternehmen sind dabeiführend. Capgemini befragte 600 leitende Manager in 300 Unternehmen der Brancheund stellte fest, dass Energie- und Versorgungsunternehmen Nachhaltigkeitzunehmend nicht mehr rein als gesellschaftliche Pflicht, sondern als Chance aufWachstum durch nachhaltige Geschäftsmodelle betrachten. Sie bemühen sich darum,bei der Transformation zu erneuerbarer Energie eine entscheidende Rolle zuspielen.International sagen fast zwei Drittel (64 Prozent) der Unternehmen mitNachhaltigkeitsinitiativen sowie 81 Prozent dieser Unternehmen in Deutschland,dass sie durch einen nachhaltigen Betrieb bzw. ein nachhaltiges Angebot ihreUmsätze gesteigert haben. Mehr als die Hälfte dieser Organisationen hat inmindestens sechs saubere Einnahmequellen investiert, etwa in grünen Wasserstoff