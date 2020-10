Der Autobauer BMW hat am Mittwoch Absatzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Gruppenweit kletterte der Absatz um 8,6 Prozent auf 675,680 Fahrzeuge. Mit einem Absatzzuwachs um mehr als 31 Prozent auf 230.612 Einheiten war der chinesische Markt Wachstumstreiber für den Münchener Autobauer. Die Zahl elektrifizierter Autos lag in diesem Zeitraum bei 54.719 - ein Plus von 46,6 Prozent zum Vorjahresquartal. Für die Kernmarke BMW ...