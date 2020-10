Nürnberg (ots) - Eine Analyse der Angebotspreise für Eigentumswohnungen (80

Quadratmeter, 3 Zimmer, 2. Stock) in Bestand und Neubau in den 14 größten

deutschen Städten zeigt:



- In drei Viertel der untersuchten Städte sind neugebaute Wohnungen mehr als

100.000 Euro teurer als Bestandsimmobilien

- Höchste Aufschläge für Neubau-Wohnungen in München (+178.100 Euro) und

Stuttgart (+180.000 Euro)

- Geringster Unterschied zwischen Bestands- und Neubauobjekten in Dortmund

(+95.700 Euro) und Köln (+91.400 Euro)







gebautes Objekt erwerben? Neubau-Wohnungen sind allerdings deutlich teurer. In

10 von 14 untersuchten Großstädten müssen Käufer einer neu gebauten

80-Quadratmeter-Eigentumswohnung über 100.000 Euro mehr bezahlen als für eine

Bestandswohnung gleicher Größe. Das ist das Ergebnis einer Analyse von immowelt

für die 14 größten Städte. Untersucht wurden die Angebotspreise im Bestand

(Baujahr 1945 bis 2015) sowie Neubau (Baujahr 2016 oder später) im 1. Halbjahr

2020 für eine Beispielwohnung mit 80 Quadratmetern und 3 Zimmern im 2. Stock.



Größter Unterschied in München und Stuttgart



In München, der teuersten Stadt Deutschlands, kostet eine beispielhafte

Bestandswohnung mit 80 Quadratmetern bereits 601.000 Euro. Für einen Neubau

müssen Käufer aber 779.100 Euro bezahlen - ein Aufschlag von 178.100 Euro. Die

bayerische Landeshauptstadt ist eine der am dichtesten besiedelten Städte in

Deutschland. Bebaubare Freiflächen sind äußerst rar und dementsprechend teuer -

eine Erklärung für die hohen Neubaupreise in der Isarmetropole. Allein für den

Neubauaufschlag von München bekäme man in Leipzig, Dortmund oder Essen bereits

eine komplette Wohnung aus dem Bestand.



Getoppt wird das nur von Stuttgart, wo eine neue Wohnung 180.000 Euro mehr

kostet als ein Bestandsobjekt. Für 366.200 Euro wird ein bestehendes Objekt

angeboten, im Neubau steigt der Preis auf 546.200 Euro. In der Hauptstadt

Baden-Württembergs ist der verfügbare Bauplatz durch die Kessellage ebenfalls

sehr begrenzt. Dieser Umstand treibt die Grundstückpreise in die Höhe, was

wiederum in Verbindung mit der großen Nachfrage und den seit Jahren bundesweit

steigenden Baukosten das Niveau der Kaufpreise zusätzlich anheizt.



Neubau: Begehrt und teuer



Die Preise von Bestandsimmobilien nähern sich tendenziell mit steigendem Baujahr

dem Niveau von Neubauten an. Neubau-Immobilen haben allgemein den Vorteil, dass

sie über eine moderne Ausstattung verfügen und ohne Renovierung bezugsfertig

sind. Wer direkt vom Bauherren kauft, hat meist sogar noch Mitspracherecht bei Seite 2 ► Seite 1 von 2



Potenzielle Immobilienkäufer stehen vor der Wahl: ein bestehendes oder ein neugebautes Objekt erwerben? Neubau-Wohnungen sind allerdings deutlich teurer. In10 von 14 untersuchten Großstädten müssen Käufer einer neu gebauten80-Quadratmeter-Eigentumswohnung über 100.000 Euro mehr bezahlen als für eineBestandswohnung gleicher Größe. Das ist das Ergebnis einer Analyse von immoweltfür die 14 größten Städte. Untersucht wurden die Angebotspreise im Bestand(Baujahr 1945 bis 2015) sowie Neubau (Baujahr 2016 oder später) im 1. Halbjahr2020 für eine Beispielwohnung mit 80 Quadratmetern und 3 Zimmern im 2. Stock.Größter Unterschied in München und StuttgartIn München, der teuersten Stadt Deutschlands, kostet eine beispielhafteBestandswohnung mit 80 Quadratmetern bereits 601.000 Euro. Für einen Neubaumüssen Käufer aber 779.100 Euro bezahlen - ein Aufschlag von 178.100 Euro. Diebayerische Landeshauptstadt ist eine der am dichtesten besiedelten Städte inDeutschland. Bebaubare Freiflächen sind äußerst rar und dementsprechend teuer -eine Erklärung für die hohen Neubaupreise in der Isarmetropole. Allein für denNeubauaufschlag von München bekäme man in Leipzig, Dortmund oder Essen bereitseine komplette Wohnung aus dem Bestand.Getoppt wird das nur von Stuttgart, wo eine neue Wohnung 180.000 Euro mehrkostet als ein Bestandsobjekt. Für 366.200 Euro wird ein bestehendes Objektangeboten, im Neubau steigt der Preis auf 546.200 Euro. In der HauptstadtBaden-Württembergs ist der verfügbare Bauplatz durch die Kessellage ebenfallssehr begrenzt. Dieser Umstand treibt die Grundstückpreise in die Höhe, waswiederum in Verbindung mit der großen Nachfrage und den seit Jahren bundesweitsteigenden Baukosten das Niveau der Kaufpreise zusätzlich anheizt.Neubau: Begehrt und teuerDie Preise von Bestandsimmobilien nähern sich tendenziell mit steigendem Baujahrdem Niveau von Neubauten an. Neubau-Immobilen haben allgemein den Vorteil, dasssie über eine moderne Ausstattung verfügen und ohne Renovierung bezugsfertigsind. Wer direkt vom Bauherren kauft, hat meist sogar noch Mitspracherecht bei