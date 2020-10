Die faire Alternative zur Immobilienrente / Ein neues Konzept von Unternehmer Henryk Seeger bietet mehr Sicherheit für die Versorgung im Alter - über einen Eigenheimverkauf mit gesichertem Wohnrecht (FOTO)

Berlin (ots) - Mit der Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (GNIW)betritt ein neuer innovativer Anbieter den Markt für Alterssicherung durchImmobilien. Das Angebot der GNIW ist bestechend einfach: "Wir kaufen IhrEigenheim zum Marktpreis und garantieren Ihnen ein lebenslanges Wohnrecht füreine faire Miete."Das Wort "fair" ist Henryk Seeger, dem Gründer und Geschäftsführer der GNIW,besonders wichtig. Denn der Markt für Immobilienrenten ist bisherunübersichtlich: Hinter fragwürdigen Angeboten lauern Fallstricke für ältereMenschen, die dringend auf die finanzielle Sicherheit im Alter angewiesen sind.Finanzprodukte wie die Leibrente, die Immobilien gegen lebenslangeRentenzahlungen tauscht, werden von Experten nicht zu Unrecht als "Wette auf denTod" bezeichnet. Nicht selten werden Senior*innen in Vertragsabschlüssehineingedrängt. Unsichere Zahlungsversprechen für die Zukunft und mickrigeRenditen, die hinter dem tatsächlichen Immobilienwert zurückbleiben, sind dabeinicht auszuschließen - besonders bei einem verfrühten Ableben.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Diese Tricks müssen ein Ende haben", sagt Seeger, der als erfolgreicherSozialunternehmer mit der Gründung der Spendenkampagne "DEUTSCHLAND RUNDET AUF"und der Plattform für soziales Engagement "GoVolunteer" von sich reden gemachthat. "Wir wollen soziale Schieflagen im Alter verhindern und älteren Menschenals vertrauensvoller Partner für die finanzielle Vorsorge zur Seite stehen."Finanzielle Flexibilität und sichere Wohnverhältnisse im Alter sind deshalb dieGrundprinzipien der GNIW.So funktioniert das Konzept der GNIW: Eigenheimbesitzer*innen können ihreImmobilien zum Marktpreis verkaufen und gleichzeitig für einen fairen Mietpreisbis zu ihrem Lebensende darin wohnen bleiben. Der Kaufpreis entspricht demMarktwert für bewohnte Immobilien, die Miethöhe dem lokalen Mietspiegel. ImUnterschied zu Leibrentenprodukten wird der Kaufpreis den Verkäufer*innen sofortmit Vertragsabschluss ausgezahlt, so dass umgehend eine große Summe verfügbarist. Es besteht also keine Unsicherheit über zukünftige Zahlungen. Daslebenslange Wohnrecht wird im Kaufvertrag und im Mietvertrag festgeschrieben undist damit nicht anfechtbar. Die Verkäufer*innen können das Geld aus dem Verkaufin eine Anlage ihres Vertrauens mit attraktiven Renditeaussichten investierenoder sich damit private Träume erfüllen. Der sich ergebende finanzielleSpielraum im Alter ist für viele Kund*innen wichtig - z.B., um eine guteVersorgung in der Pflege sicherzustellen.Das neue Angebot der GNIW erfreut sich bereits großer Beliebtheit unter älterenMenschen. Für das Ehepaar Christa (79) und Michael W. (77) aus Köln* war das