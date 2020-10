Akasol startet Produktion in neuer „Gigafactory”

Der Batteriekonzern Akasol hat den neuen Produktions-Standort in Darmstadt in Betrieb genommen. „Mit dem Einzug ist in der zum Akasol-Campus gehörenden Gigafactory 1 die Serienproduktion der ersten Batteriesysteme auf den bereits installierten Fertigungslinien gestartet”, teilt das Unternehmen mit. Die Bauarbeiten haben 15 Monate gedauert. Gefertigt werden Batteriesysteme für hybrid- und vollelektrische Fahrzeuge.„Unsere ...