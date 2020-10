Duesseldorf (ots) - Heinrich Müller ist Gründer und Geschäftsführer der Aimondo

GmbH in Düsseldorf. Aimondo liefert "Business Intelligence" für sogenanntes

Repricing. Das ist die vollautomatische Optimierung der Online Preise für

Anbieter von Konsumartikeln oder für Markenhersteller. Aimondo setzt dafür

Künstliche Intelligenz ein. Müller ist ein 36-jähriger Digitalpionier, der mit

Technologie Made-in-Germany ein erfolgreiches Start-Up mit

Internationalisierungs-Ambitionen geschaffen hat.



KI-Forum: Herr Müller, wie kamen Sie 2016 darauf, automatische Preisbildung mit

Künstlicher Intelligenz zu programmieren?





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Heinrich Müller: Damals arbeitete ich für einen US-Konzern, der internationalWerkzeuge über das Netz vertreibt. Zu der Zeit schrieb dieser in Deutschlandrote Zahlen. Die Gründe waren schnell gefunden: falsche Preise, kaumSichtbarkeit und zu geringer Ertrag bei den Bestsellern. Eine Lösung war nichtin Sicht. Die Repricing-Anbieter, die ích damals anfragte, waren bei Weitemnicht leistungsfähig genug. Also beschloss ich, mit einem Partner eine eigeneLösung zu entwickeln. Künstliche Intelligenz war damals ein Hobby von mir -entstanden aus meiner langjährigen Selbstständigkeit im SEO-Geschäft.KI-Forum: Was war das Ergebnis und wie wirkte sich das für ihren Arbeitgeberaus?Heinrich Müller: Ich verließ den Konzern und erhielt einen Vertrag alsDienstleister. Innerhalb von drei Monaten war der Prototyp fertig und ginggleich in den Live-Betrieb. Schon nach weiteren drei Monaten schrieb diedeutsche Niederlassung die schwarze Null. Heute gehören die beidenEuropa-Niederlassungen sowie eine weitere Landesgesellschaft ebenfalls zuunserem Kundenstamm, die alle sehr profitabel mit unserer Software wirtschaften.KI-Forum: Danach kamen neue Kunden dazu oder wie war die Entwicklung?Heinrich Müller: Ganz so einfach war das nicht. Uns kannte ja niemand. Und derwesentliche Faktor, die damals noch sehr begrenzte KI, wirkte unsichtbar undbeschränkte sich auf Basisfunktionen. Erst mit der Zeit kamen die weiterenFeatures dazu, die mittlerweile eine komplexe und vollautomatisierte Lösungdarstellt. Aktuell haben wir ein Stadium erreicht, das man bedenkenlos alsHyperautomation bezeichnen kann.KI-Forum: Wie muss man sich das vorstellen, finden Sie immer den billigstenPreis und Ihre Kunden orientieren sich daran?Heinrich Müller: Das wäre nun zu einfach. Außerdem würde es eine ruinösePreisspirale nach unten in Gang setzen. Wir stellen für unsere Kunden einGesamtsystem preistaktischer Maßnahmen zusammen. Dieses agiert jeden Tag odersogar mehrmals täglich. Strategien fließen ein mit dem Ziel, Umsatz und Rendite