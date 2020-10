777 Capital Partners AG: Ralph Winter und Thomas Landschreiber gründen Investment-Boutique für Immobilieninvestments in der DACH-Region

Erfolgreiche Gründer von Corestate Capital schließen sich zusammen, um Club Deal-Immobilienprojekte in der DACH-Region zu arrangieren

Strategischer Fokus liegt auf Off-Market Investitionen mit Value-Add- und opportunistischen Return-Profilen in den Segmenten Innovatives Wohnen und Gewerbeimmobilien

Aktuelles Marktumfeld bietet interessante Opportunitäten für Investments in Immobilien mit Entwicklungspotenzial

Baar-Zug (Schweiz), 7. Oktober 2020. Mit der 777 Capital Partners AG (777 Capital Partners) geht eine Investment-Boutique für innovative, nachhaltige und profitable Immobilien-Investments in der DACH-Region an den Start. Die Gesellschaft mit Sitz in Baar-Zug (Schweiz) wurde von Ralph Winter und Thomas Landschreiber gegründet. 777 Capital Partners bietet Investoren Zugang zu Off-Market-Deals in den Segmenten Innovatives Wohnen und Gewerbeimmobilien. Der Investmentfokus liegt auf Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial an wirtschaftsstarken Standorten. Mit einem konsequenten Value-Add-Investitionsansatz werden Immobilien entwickelt, langfristige Werte geschaffen und die Objekte mit ihrem Umfeld nachhaltig aufgewertet. Um eine optimale Performance für Investoren zu erreichen kombiniert 777 Capital Partners langjährige Immobilienkompetenz mit exzellenten Marktkenntnissen.



Erfahrenes Management-Team mit ausgewiesenem Leistungsausweis

Das Management verfügt über ein exzellentes Netzwerk in der Immobilienbranche und kann einen soliden Leistungsausweis an erfolgreichen Immobilientransaktionen vorweisen. Die Gründer Ralph Winter und Thomas Landschreiber blicken auf eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft zurück. Sie haben unter anderem das Immobiliengeschäft von Cerberus Capital in Deutschland aufgebaut sowie den Investment-Manager Corestate Capital gegründet und in den SDAX der deutschen Börse geführt.