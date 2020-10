Der australische Goldproduzenten Northern Star Resources (WKN A0BLDY) übernimmt den kleineren Konkurrenten Saracen Mineral Holdings (WKN A0MN37) Mit diesem Deal entsteht ein Goldriese mit einem Marktwert von rund 16 Mrd. AUD, was ca. 11,5 Mrd. USD entspricht. Das wäre der nach Börsenbewertung achtgrößte Goldproduzent der Welt!

5,76 Mrd. AUD bzw. 4,14 Mrd. USD lässt sich Northern Star die Akquisition kosten, die natürlich auch mit dem wieder größeren Interesse an und dem Anstieg des Goldpreises zusammenhängt. Das neue Unternehmen wird über Minen in Australien und Alaska verfügen und soll ab dem Geschäftsjahr 2027 gut 2 Mio. Unzen Gold pro Jahr fördern. Mit dem Zusammenschluss sollen zudem operative Einsparungen von bis zu 2 Mrd. AUD ermöglicht werden, so die Unternehmen.