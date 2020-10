Wien (APA-ots) - Der heimische Tourismus ist besonders verwundbar durch klimatische Veränderungen, ist aber gleichzeitig für einen hohen Ausstoß an Treibhausgasen verantwortlich. Die Industrie braucht tiefgreifende strukturelle Reformen, um emissionsfrei produzieren zu können. Branchenvertreter*innen und Expert*innen haben zu beiden wirtschaftlich hochrelevanten Themenbereichen im Rahmen des diesjährigen Europäischen Forum Alpbach diskutiert. Die beiden Breakout-Sessions des Klima- und Energiefonds sind jetzt als Videos online verfügbar.

"Uns wurde in den vergangenen Monaten vor Augen geführt, wie verwundbar unser Wirtschaftssystem ist. Nun gilt es, die Konjunktur mit Maßnahmen zu beleben, die zur Abmilderung des Klimawandels beitragen und das Wirtschaftssystem krisenfest machen. Unsere Gäste und Expert*innen aus dem Tourismus und aus der Industrie haben spannende Einblicke gegeben, wie ihre jeweilige Branche Klimaschutz und Bewältigung der Krise in Einklang bringen kann", so Theresia Vogel und Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds.



Zwtl.: Die Sessions on demand



Das Europäische Forum Alpbach fand aufgrund der Covid-19-Pandemie heuer erstmals in seiner 75-jährigen Geschichte als hybride Veranstaltung statt: Für die beiden Breakout-Sessions des Klima- und Energiefonds trafen die Diskutant*innen unter Einhaltung strenger Vorsichtsmaßnahmen jedoch persönlich auf einer Alm in Alpbach zusammen. Die Veranstaltungen wurden aufgezeichnet und die Mitschnitte sind jetzt online verfügbar unter folgenden Links:

1. Tourismus der Zukunft! Braucht der Tourismus eine Klimaoffensive? [https://youtu.be/u244WoJ58vQ] (https://youtu.be/u244WoJ58vQ) 2. Post-Corona und Klimaneutralität: Disruption in der Industrie? [https://youtu.be/Cv0Ae5QqJYk] (https://youtu.be/Cv0Ae5QqJYk)

In der Alm Talk Mediathek des Europäischen Forums Alpbach können alle Breakout-Sessions in einer Langfassung aufgerufen werden: [https://www.alpbach.org/de/2020-almtalks]

Zwtl.: Breakout-Session "Tourismus der Zukunft! Braucht der Tourismus eine Klimaoffensive?"



Die heimische Tourismuswirtschaft mit ihren 300.000 Beschäftigten und 90.000 Betrieben trägt mit 16% zum Österreichischen BIP bei. Bei der Mehrheit der Betriebe handelt es sich um KMUs, deren geringes Eigenkapital sie häufig daran hindert, nachhaltig zu investieren. Gleichzeitig kämpft die Branche mit den Auswirkungen des Klimawandels und ist mit einer steigenden Nachfrage nach klimafreundlichen Angeboten vonseiten der Gäste konfrontiert.