Hamburg (ots) - Die Welt der Finanzwährungen wird wahrscheinlich einen großen

Schritt nach vorne machen. Das Fürstentum Monaco schien aktuell der perfekte Ort

zu sein, um Innovationen zu testen. Vor diesem Hintergrund hat sich die GSB Gold

Standard Banking Corporation AG (GSB), einer der führenden deutschen Software-,

IT- und Blockchain-Konzerne, für das Monte Carlo Konferenz Center in Monaco

entschieden, um eine noch nie dagewesene Technologie auf den Markt zu bringen,

welche Transaktionen von Kryptowährungen viel einfacher und vor allem deutlich

schneller macht.



Im Rahmen einer glamourösen Eröffnungszeremonie, in Anwesenheit eines

Großaufgebotes an internationaler Presse und Nachrichtenagenturen, präsentierte

Josip Heit, Vorstandsvorsitzender der GSB und sein Team aus internationalen

Soft- und Hardwareentwicklern, im ikonisch goldenen Saal der Kunst (Salle des

Arts) "G999" ein einzigartiges elektronisches Geldsystem, Kartengerät und App in

einem, inspiriert vom deflationären Token-Wirtschaftsmodell, welches schnelle

Zahlungen, Mikrogebühren und eine Vielzahl weiterer Optionen ermöglicht,

darunter ein Kommunikationsnetzwerk, das den Kunden eine absolute Privatsphäre

garantiert, welche auf der heutigen Basis der Technologie nicht zu entschlüsseln

sein wird.







Vorstandsvorsitzende an, indem er Alexandru Cocindau, Chief Technical Officer

(CTO, Technischer Direktor) der GSB-Gruppe, vorstellte, welcher den Vorsitz der

internen Konzernentwicklungsgruppe innehat. G999 gründet auf der Idee, dass die

Blockchain-Technologie die Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen, insbesondere

die Förderung der Energieeinsparung, gewährleisten muss. Gleichzeitig entspricht

sie der aktuellen Notwendigkeit, persönliche Daten in einem völlig sicheren und

risikolosen Raum zu verwalten, abseits des Mainstream-Web-Netzwerks durch ein

dezentrales Datenzentrum.



G999 ermöglicht es Token (Token sind grundlegende Bausteine für Operationen mit

Kryptowerten: Nur, wer ein gültiges Token besitzt, darf eine Transaktion auf der

zugehörigen Blockchain ausführen) fast gleichzeitig in einem breiten Ökosystem

zu speichern, zu handeln und zu benutzen, ohne von Zwischenhändlern wie Banken

oder Zahlungsverarbeitern abhängig zu sein. Darüber hinaus bietet es zum ersten

Mal eine Kommunikation zwischen einer Wallet (Brieftaschen), einen

spam-hackerfreien E-Mail-Dienst und ein Voice-&-Chat-System, das vollständig in

Die Art und Weise wie dieses System funktioniert,



