Grenke, Bayer, Dialog – Aktion!

Liebe Leser, haben Sie Lust auf professionelles Agieren im Depot? Dann sollten Sie schon einmal etwas von “gebrauchten Expressen” gehört haben. Zielrendite – 10-12% OHNE, dass der Aktienkurs bei LH, Bayer oder Grenke sich auch nur einen Euro bewegen muss in den nächsten Jahren. Klares Produkt für Anleger, die Ruhe und Gelassenheit und schöne Rendite wollen. Morgen im Börsendienst bei uns gibt es diese Papiere, die man lange und intensiv suchen muss. Unser Kontakt zu einem Vermögensverwalter mit riesiger Datenbank und Auswertungstool hilft da. Hilft – und kommt unseren Abonnenten täglich zugute. So wie heute übrigens für die Trader der nächste DAX-Trade. Long im Turbo-Dienst Gewinn kassiert, im Tradingdepot ebenfalls. Bald wartet ein technischer Short. Wir lauern. Bis dahin gilt – auch der Blick auf gestern ist spannend, denn da sind unsere Tesla-Inliner so richtig abgegangen dank “Vola-Rauszug” – so könnte es auch bei Bayer laufen.

Die WKN gibt es im Abo-Dienst – hier. Dazu ein Audio zu Bayer und frische hoch spannende Scheine auf Tesla. Die letzten haben alle gegriffen, so wie unsere Trades im Turbo-Dienst. 25 DAX-Trades in Serie! erfolgreich. Heute könnte es den nächsten geben. Solche “AUDIOS” erhalten unsere Abonnenten mehrmals täglich, jeweils mit frischen Tipps zum Markt und vor allem – immer nah dran, immer direkt, immer ohne Verzug. Dank unseres Netzwerks auf Profi-Level mit Bloomberg-Zugang und direktem Draht zu Fondsmanagern und in die Investmentbanken hinein. Unsere täglichen Analysen, Empfehlungen, Know-How und Depots könnt ihr hier verfolgen…Heute übrigens frisch zu Nordex, Deutsche Bank und Bayer mit tollen Produkten und einem neuen Papier zu unserer Dauer-Empfehlung Beyond Meat sowie Dialog.

Wie Grenke also mitteilte, hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG für zwei Stichtage Bankbestätigungen für Guthaben, inklusive der Bundesbank, angefordert und ausgewertet. Im Detail habe die KPMG die Bankbestätigungen der Bankguthaben für 98,5 Prozent zum 30. Juni dieses Jahres (1,06 Milliarden Euro) sowie für 98,6 Prozent der Bankguthaben zum 15. September (0,96 Milliarden Euro) erhalten, so Grenke. Die noch ausstehenden Bankbestätigungen würden Mitte Oktober 2020 erwartet. Der große Betrug ist damit bei Grenke ausgeräumt. Wir hatten die Aktie nach dem Crash empfohlen und uns die Lage mit den Shortsellern angesehen. Mehr hier:Audio zur Geschichte der Shortseller.