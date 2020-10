Ostrum AM Stratege: Rückgang der Arbeitslosenquote in den USA verdeckt strukturelle Arbeitsplatzverluste

Botte: „Der Rückgang der Arbeitslosenquote, die im vergangenen Monat auf 7,9% gesunken ist, lässt sich weitgehend auf eine Ausweitung der befristeten Arbeitsverhältnisse zurückführen. Der Anstieg der Zahl der Konkurse, viel schneller als in der Finanzkrise von 2009, impliziert jedoch einen starken und anhaltenden Verlust von dauerhaften Arbeitsplätzen. Die Dauer der Arbeitslosigkeit liegt auf dem höchsten Stand seit 2012. Pläne für Massenentlassungen in den Sektoren Verkehr, Freizeit, Unterhaltung und Immobilien sind vier- bis fünfmal so hoch wie im Zweijahresdurchschnitt. Daher könnte die nachhaltige Sockelarbeitslosigkeit von 3,5% vor der Pandemie auf jetzt mehr als 6% gestiegen sein.

Das neue wirtschaftliche Gleichgewicht wird durch eine höhere Arbeitslosenquote bei höherer Produktivität erreicht werden. Die Post-Covid-Wirtschaft wird durch eine sich verändernde Nachfragedynamik und Angebotsbeschränkungen gekennzeichnet sein, die eine große Flexibilität des Arbeitsmarktes erfordern, um eine dauerhafte Massenarbeitslosigkeit zu vermeiden. Die Fiskalpolitik wird eine große Rolle spielen müssen, um diesen Strukturwandel zu begleiten. Ob ihr das angesichts der vorherrschenden parteipolitischen Situation in Washington gelingen wird, ist ein nicht zu vernachlässigendes Risiko.“

Den kompletten Wochenbericht von Axel Botte und die dazugehörigen Daten finden Sie hier im englischen Original des „Strategy Weekly“ aus dem zu Natixis Investment Managers gehörenden Hause Ostrum.