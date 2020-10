GAM Holding mit bestem Ergebnis eines Finanzdienstleisters in zRating Corporate Governance Studie

• GAM Holding bestplatzierter Finanzdienstleister in der Schweiz• GAM Holding auf Rang 17 im Gesamtranking platziert von allen in der Schweiz notierten Firmen mit 71 von 100 möglichen Punkten• Studie erkennt die Verbesserung von GAM Holding im Bereich Vergütungsmodelle seit 2017 an

«Wir freuen uns sehr über das Ergebnis der zRating Studie, welche unsere Bestrebungen der vergangenen Jahre, eine vorbildliche Corporate Governance aufzubauen, anerkennt. Für Finanzdienstleister gehört die Beurteilung der Corporate Governance von Unternehmen zum Kerngeschäft. Deshalb ist es für uns entscheidend, als börsenkotierte Gesellschaft eine Vorbildfunktion wahrzunehmen. Die Auszeichnung als bestbewerteter Finanzdienstleister der Schweiz ist uns Bestätigung und Ansporn zugleich, in allem was wir tun eine führende Position anzustreben und für unsere Kunden, Aktionäre sowie für Mitarbeitende Wert zu schaffen», sagt David Jacob, Präsident des Verwaltungsrats von GAM.