Stuttgart / Avignon (ots) - Pink Lady Äpfel reifen besonders lange am Baum. Sie

blühen im Frühjahr als Erste, und sind die Letzten, die im Herbst geerntet

werden. In diesem sonnenreichen Jahr wird schon Ende Oktober geerntet.

Verbraucher können dann ab November die neue Ernte im Handel kaufen.



Die Apfelernte ist in weiten Teilen Europas aktuell voll im Gange. Spätreife

Sorten, wie Pink Lady, brauchen sieben bis acht Monate am Baum, um vollständig

und gleichmäßig auszureifen. Der Herbst sorgt mit großen Temperaturunterschieden

zwischen Tag und Nacht für die Ausfärbung der roten Äpfel. Die Pink Lady

Obstgärten in Südtirol, Frankreich und Spanien sind von März bis Anfang November

frostfrei.









Erst wenn die Äpfel den besten Reifegrad erreichen, werden sie geerntet. Hierzu

ermitteln die Apfelbauern mit Stichproben in jedem Obstgarten den Zuckergehalt,

die Farbe und die Festigkeit ihrer Äpfel. Die Ernte wird von Hand in drei bis

fünf Durchgängen organisiert. Nur reife Äpfel werden gepflückt. Die anderen

warten auf die nächste Runde. So kann die Ernte bis zu fünf Wochen dauern.



Knackig, saftig und duftend



In 90 Packstationen in ganz Europa werden die Früchte gewaschen, verlesen und

verpackt. Die Sortierbänder laufen extra langsam, damit genug Zeit für die

Qualitätsauslese bleibt. Je nach Saison erfüllen 70 bis 75 Prozent der Äpfel die

Kriterien, die einen Pink Lady Apfel ausmachen: eine einzigartige Färbung und

saftiges, knackiges Fruchtfleisch. Aromen von Waldbeeren und exotischen Litschi,

feiner Rosenduft und die Balance von süß und säuerlich sind typisch für Pink

Lady Äpfel.



Großer Einsatz der Apfelbauern



Die 2.600 Erzeuger des Non-Profit Verbands Pink Lady Europe haben rund 700

Arbeitsstunden pro Hektar und Jahr. Das sind gut 20 Prozent mehr als bei anderen

Sorten. Die Ernte ist nur der letzte Arbeitsschritt, vorher ist viel Handarbeit

in den Obstgärten notwendig: der Schutz von Bienen und anderen Bestäubern, das

Auslichten von Blüten, das Aufspannen von Hagelnetzen und das Ausdünnen von

Laubwerk. Mit Mischhecken, Nistkästen und Pheromon-Fallen werden Nützlinge

gehegt und Schädlinge in Schach gehalten. Natürliche und manuelle Methoden

werden beim Pflanzenschutz vorrangig angewendet.



Keine Verschwendung



Zero Waste bei Pink Lady heißt, dass alle Früchte verwendet werden. Nichts wird

weggeworfen. Äpfel, die kleiner sind, aber geschmacklich und farblich Pink Lady

entsprechen, werden als PinKids angeboten. Äpfel, die sich nicht für den Handel

eignen, werden zu Saft, Kompott oder Cidre weiter verarbeitet. Beschädigte Äpfel

werden zu Tierfutter oder Kompost.



Nachhaltigkeits-Charta



Der Kampf gegen Verschwendung, für die Vermeidung von Einwegplastik und für den

Erhalt natürlicher Ressourcen sind nur drei Ziele der Pink Lady

Nachhaltigkeits-Charta. Mit vierzehn Selbstverpflichtungen garantieren die Pink

Lady Mitglieder gesunde, hochwertige und aromatisch einzigartige Äpfel aus

nachhaltiger Erzeugung. Die bisherigen Maßnahmen zur ökologischen und sozialen

Verantwortung, zur Unterstützung der Erzeuger sowie für Transparenz und das

Vertrauen der Verbraucher werden bis 2030 damit weiter verstärkt.



Pink Lady® und PinKids® sind eingetragene und geschützte Marken.



Dieser Text und hochauflösendes Bildmaterial zum Download:



http://www.panama-pr.de/download/PinkLadyErnte2020.zip



Die Pink Lady Europe Nachhaltigkeits-Charta ist hier (https://www.apfel-pinklady

.com/de/pink-lady-eine-engagierte-marke/nachhaltigkeits-charta-pink-lady/) zu

finden.



Pink Lady® Europe im Kurzprofil:



Seit mehr als 20 Jahren gehören mehr als 2.600 Erzeuger, 90 Sortier- und

Packstationen, 14 zugelassene Obstdistributoren und 12 Baumschulen in

Frankreich, Spanien und Italien zum Non-Profit-Verband Pink Lady Europe. Das

innovative Modell einer fairen und solidarischen Gemeinschaft ist für Obstbauern

wie Händler ein erfolgreiches Modell, das eine gerechte Vergütung gewährleistet.

Alle Pink Lady Europe Mitglieder verpflichten sich zu einer

verantwortungsbewussten Erzeugung und garantieren beste und strikt kontrollierte

Qualität. Die Bauern widmen sich ihrer täglichen Arbeit mit Leidenschaft und

höchster Präzision, um allen Feinschmeckern Äpfel mit einzigartigen

geschmacklichen Qualitäten bieten zu können. Weitere Informationen zu Pink Lady

auf http://www.apfel-pinklady.com oder http://www.pinkladyeurope.com .



Pressekontakt:



Pressekontakt Deutschland:

Christian Josephi

Panama PR

Gerokstraße 4

D-70188 Stuttgart

+49 711 6647597-10

mailto:pinklady@panama-pr.de



Pressekontakt International:

Julia Jaen

Association Pink Lady® Europe

145, Avenue de Fontvert

F-84130 Le Pontet

+33 4 90 33 65 15

mailto:julia.jaen@pinkladyeurope.com



