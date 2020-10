DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update De Grey Mining Ltd.: Ermutigende Ergebnisse der Erweiterungs- und Infill-Bohrungen in Aquila und Crow 07.10.2020 / 12:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Bohrungen in Aquila erweitern die westliche hochgradige Zone in HERC106D bis Sektion 29920E. Die Ergebnisse für zwei tiefere Bohrungen in der Sektion stehen noch aus. Zusätzliche Bohrergebnisse dehnen die breiten Zonen robuster Goldvererzung weiter aus. Die Vererzung bleibt in der Tiefe und im Streichen offen. Das Programm in Aquila wird mit Erweiterungs- und Infill-Bohrungen fortgesetzt. Die Ergebnisse umfassen:



- 38,4 m mit 3,2 g/t Au ab 205,05 m in HERC106D *

- 68 m mit 1,2 g/t Au ab136 m in HERC314

- 53 m mit 1,2 g/t Au ab 165 m in HERC109D *



- Die Vererzung in Crow wird weiterhin mittels Infill-Bohrungen im zentralen bis östlichen Bereich der Lagerstätte abgegrenzt. Das Vorkommen subvertikaler Erzgänge parallel zu Aquila wird weiterhin bestätigt. Die Vererzung bleibt in der Tiefe und im Nordwesten offen. Die Ergebnisse umfassen:



- 42,8 m mit 2,8 g/t Au ab 234 m in HERC038D (einschl. 4,6 m mit 14,1 g/t Au ab 250 m)

- 28,7 m mit 1,1 g/t Au ab 284,75 m in HERC038D

- 23 m mit 1,5 g/t Au ab 624 m in HERC071D

- 5 m mit 8,0 g/t Au ab 192 m in HERC307

- 14 m mit 3,2 g/t Au ab 63 m in HERC309

- 32 m mit 1,1 g/t Au ab 62 m in HERC311

- 5 m mit 72,9 g/t Au ab 105 m in HERC311 (einschl. 1 m mit 358 g/t Au ab 105 m)

- 6 m mit 5,0 g/t Au ab 174 m in HERC312



* Erweiterungsbohrung entweder im Streichen oder in der Tiefe





Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.