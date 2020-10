Telefonica Deutschland und Deutsche Telekom verlängern Kooperation

Telefonica Deutschland und Deutsche Telekom haben einen neuen Zehnjahresvertrag über eine Zusammenarbeit vereinbart. Die bestehende Kooperation werde ausgeweitet, heißt es. „Der Vertrag ermöglicht es O2 künftig auch, Glasfaser-Hausanschlussleistungen (FTTH) der Telekom an ihre Kunden zu vermarkten. Zudem wird O2 weiterhin VDSL- und Vectoring-Vorleistungsprodukte der Telekom nutzen”, so Telefonica Deutschland am Mittwoch. ...