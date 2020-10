Spezielle Weiterbildung für Nachfolger / WWU Münster und Handelshochschule Leipzig kooperieren auf Initiative der IHK (FOTO)

Münster/Leipzig (ots) - Der Grundstein für ein in Deutschland bislangeinzigartiges Weiterbildungsangebot für Unternehmensnachfolger ist gestern (6.Oktober) in Münster gelegt worden. Die Rektoren der Handelshochschule Leipzig(HHL), Prof. Dr. Stephan Stubner, und der Westfälischen Wilhelms-UniversitätMünster (WWU), Prof. Dr. Johannes Wessels, unterzeichneten im Bildungszentrumder IHK Nord Westfalen einen Kooperationsvertrag für das Zertifikatsprogramm"Unternehmensnachfolge" mit dem Untertitel: "Zielgerichtetes Nachfolgemanagementin Zeiten der digitalen Transformation". Ziel des neuen Angebotes, das von derIHK Nord Westfalen initiiert wurde, ist es, Nachfolgerinnen und Nachfolger aufden anstehenden Stabwechsel im Unternehmen vorzubereiten und ihnen gleichzeitigdas Rüstzeug für die digitale Transformation ihrer Unternehmen zu vermitteln.Allein im IHK-Bezirk Nord Westfalen, der das Münsterland und dieEmscher-Lippe-Region umfasst, stehen in den nächsten zehn Jahren rund 35.000Unternehmen zur Übergabe an. "Es ist für die wirtschaftliche Entwicklung derRegion wichtig, dass es gelingt, genügend Nachwuchs an die Spitze dieserUnternehmen zu bringen", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel. Erfreut sich deshalb, dass das neue Weiterbildungsangebot im IHK-Bezirk NordWestfalen Premiere feiert: "Eine gute Vorbereitung ist entscheidend für dasGelingen des Nachfolgeprozesses." Es gehe darum, Nachfolgerinnen und Nachfolgerzu qualifizieren und zu vernetzen, um Herausforderungen wie die digitaleTransformation zu bewältigen.Das Zertifikatsprogramm wird in Kooperation des FachbereichsWirtschaftswissenschaften der WWU und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaftder HHL angeboten und von ausgewiesenen Wissenschaftlern und Praktikerngemeinsam konzipiert und durchgeführt. "Wir freuen uns, Teil des neuen Programmszu sein und vor allem bei der Vermittlung von Kompetenzen im Bereich derdigitalen Transformation im Mittelstand beizutragen", sagte WWU-Rektor JohannesWessels. Auch HHL-Rektor Stephan Stubner freut sich über die Kooperation: "EinUnternehmen zu übergeben, das oft das Lebenswerk eines Menschen ist, ist einebesondere Herausforderung. Wir freuen uns, dass die HHL mit ihrer Kompetenz imManagementbereich Unternehmer gezielt in diesem Prozess unterstützen kann."Das Programm startet im Juni 2021 im IHK-Bildungszentrum.http://www.hhl.de/unternehmensnachfolgePressekontakt:Guido KrüdewagenPressestelle IHK Nord WestfalenTelefon +49 251 707 233 | mailto:kruedewagen@ihk-nordwestfalen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58020/4727158OTS: IHK Nord Westfalen