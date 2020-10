SentryOne fördert die Entwicklung zukünftiger Datenexperten mit Stipendien

SentryOne gab heute die Einführung eines Stipendiums in Höhe von 5.000 USD bekannt, das SentryOne „Data Pros of Tomorrow“-Stipendium, um Vollzeitstudenten zu unterstützen, die im Frühjahrssemester 2021 an akkreditierten U.S.-Colleges oder Universitäten einen Abschluss in Informatik, Datenanalyse oder anderen datenorientierten Disziplinen anstreben.

SentryOne hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 dem Dienst, der Ausbildung und dem Wachstum der SQL-Server-Gemeinschaft verschrieben. Im Laufe der Zeit hat SentryOne Hunderte von Webinaren und Veranstaltungen abgehalten, Tausende von Blog-Posts erstellt und das Leben von Hunderten von Datenbankadministratoren verbessert, indem das Unternehmen Softwarelösungen anbietet, mit denen Kunden sicherstellen können, dass Datenbanken vollständig optimiert und zuverlässig arbeiten.