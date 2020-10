Corona-Krise lässt Lebensmittel-Lieferungen auch langfristig boomen

Mettmann (ots) - Nicht nur während des Lockdowns erlebten

Lebensmittel-Lieferdienste einen regelrechten Boom, auch langfristig bestellen

die Deutschen häufiger nach Hause: 30 Prozent der Deutschen haben sich im Juli

und August Gemüse, Fisch und Co liefern lassen. Vor Ausbruch der Pandemie im

September 2019 waren es 22 Prozent. Das sind Ergebnisse der Studie "Was

Verbraucher von Lebensmittel-Lieferungen halten", für die im Auftrag von eismann

in Kooperation mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF)

1.000 Personen im Juli und August 2020 repräsentativ befragt wurden.



Dabei hat sich der Anteil derer, die es nicht nur einmalig ausprobieren, sondern

regelmäßig bestellen, verdoppelt. Diejenigen, die bereits vorher bei

Lieferdiensten bestellt haben, haben ihre Bestellungen aufgestockt: 54 Prozent

von ihnen haben häufiger als im Vorjahr bestellt.





Städter entdecken Vorteile der Lebensmittel-LieferungVor allem Städter und Vorstädter sind auf den Geschmack gekommen und ordernLebensmittel online: Im September 2019 bestellten 28 Prozent beim Lieferdienst,im August 2020 schon 37 Prozent. Auch in Kleinstädten stieg der Anteil von 17Prozent auf 26 Prozent."Auf dem Land wurden Lieferdienste schon immer geschätzt, weil die Wege zumSupermarkt oft weit sind und nur mit dem Auto machbar sind. Während derCorona-Krise haben vor allem Stadtbewohner die Vorteile entdeckt, Lebensmittelbis zur Haustür geliefert zu bekommen und Kontakte zu minimieren. Sie werdendiese Annehmlichkeit auch so schnell nicht aufgeben wollen", sagt ElmarWestermeyer, Geschäftsführer von eismann. "Dazu kommt, dass die Bundesbürgerdurch Homeoffice und weniger Freizeitaktivitäten auch öfter zu Hause sind, umden Eismännern die Tür zu öffnen."Seit Corona häuslicher geworden44 Prozent der Deutschen sehen als einen großen Vorteil vonLebensmittel-Lieferungen, dass sie in Zeiten von Corona nicht mehr in denSupermarkt müssen. Und die Nachteile eines Lebensmittel-Lieferdienstes wiegenheute nicht mehr so schwer wie noch vor Corona-Zeiten. Nur noch 51 Prozentstört, dass sie für die Lieferung zu Hause sein müssen, vor einem Jahr waren es62 Prozent. Besonders stark ist der Sinneswandel in der Altersgruppe der 18 bis29-Jährigen: Nur noch 49 Prozent empfinden es als Nachteil, zum Lieferterminanwesend sein zu müssen, vor einem Jahr waren es noch 74 Prozent. "Junge Leutesind sonst viel unterwegs: Job, Ausbildung, Freunde treffen,Freizeitaktivitäten. In der Corona-Krise sind sie häuslicher geworden", soWestermeyer.Über die Studie:Für die Studie "Was Verbraucher von Lebensmittel-Lieferungen halten" wurden imAuftrag von eismann in Kooperation mit dem Institut für Management- undWirtschaftsforschung (IMWF) 1.000 Menschen in Deutschland im Juli und August2020 repräsentativ befragt. Die Studie wurde bereits zum zweiten Maldurchgeführt: Im September 2019 wurden ebenfalls 1.000 Bundesbürger zuLebensmittel-Lieferungen befragt, so dass Vergleiche zwischen den Jahren möglichsind.