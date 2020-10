SKODA AUTO nutzt Künstliche Intelligenz für noch präzisere technische Diagnosen im Servicebereich (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - KI-App ,Sound Analyser' für Smartphone oder Tablet

zeichnet Pkw-Betriebsgeräusch auf und gleicht es mit hinterlegten Klangmustern

ab



- 245 SKODA Händler in 14 Ländern testen die App aktuell im Praxisbetrieb





- Konsequente Einbindung von Künstlicher Intelligenz ermöglicht Optimierung vonProzessabläufen und individuellere KundenservicesMit dem ,Sound Analyser' testen bei SKODA AUTO die Abteilung After Sales und dasSKODA AUTO DigiLab eine neue Smartphone-App. Sie unterstützt dabei, anstehendenWartungsbedarf mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) schnell und präzise zuidentifizieren. Das Programm nimmt die Betriebsgeräusche des jeweiligenFahrzeugs auf und gleicht sie mit hinterlegten Klangmustern ab. Kommt es dabeizu Unstimmigkeiten, ermittelt die App über einen Algorithmus, wodurch sich dieseAbweichungen möglicherweise ergeben und wie sie sich beheben lassen. Damit trägt,Sound Analyser' dazu bei, die Effizienz im Bereich der Fahrzeugwartung zuerhöhen, Werkstattaufenthalte zu verkürzen und eine noch höhereKundenzufriedenheit zu erzielen.Stanislav Pekar, Leiter von SKODA AUTO After Sales, erläutert: "Der ,SoundAnalyzer' verdeutlicht beispielhaft, welche Möglichkeiten sich durch dieDigitalisierung bei SKODA auch im After Sales-Bereich eröffnen. Wir werden auchkünftig konsequent Technologien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenznutzen, um unseren Kunden einen noch individuelleren Service und damit eine nochbessere Customer Experience zu bieten."Klaus Blüm, Leiter SKODA IT, ergänzt: "Bei SKODA setzen wir entlang der gesamtenWertschöpfungskette konsequent auf die umfassende Digitalisierung von Prozessen,Produkten und Services für unsere Kunden. Um das Potenzial von Innovationen hierauch künftig früh zu erkennen, schnell zu erschließen und clever zu nutzen,stimmen wir uns mit den Fachabteilungen fortlaufend zur gemeinsamen Umsetzungneuer Digitalisierungsprojekte ab."Die App ,Sound Analyser' nutzt Technologien aus dem Bereich der KünstlichenIntelligenz, um zuverlässig, eindeutig und schnell den aktuellen Zustand vonVerschleißteilen zu beurteilen und auf nötige Wartungsarbeiten hinzuweisen. Dazubezieht das Programm verschiedene fahrzeugspezifische Parameter mit ein undanalysiert das Nutzungsprofil des jeweiligen Pkw. So erleichtert ,SoundAnalyser' den Servicetechnikern, die für die Nutzung der App lediglich einhandelsübliches Smartphone oder Tablet benötigen, eine präzise Diagnostik.Die Nutzung des technisch hochkomplexen Programms gelingt intuitiv: DasBetriebsgeräusch des Fahrzeugs lässt sich mithilfe der App über das Smartphoneaufnehmen. In einem nächsten Schritt vergleicht ein Algorithmus die Aufzeichnung