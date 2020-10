BASF plant bei Global Business Services eine Neuausrichtung. Die Einheit beschäftigt rund 8.400 Personen und erbringt Dienstleistungen für BASF. Bis Ende 2022 will der DAX-Konzern in diesem Bereich etwa 2.000 Arbeitsplätze abbauen. Das soll ab 2023 jährliche Einsparungen von 200 Millionen Euro bringen. Damit setzt BASF das Effizienzprogramm fort.Der Verkauf der Bauchemie an Lonestar wurde inzwischen vollzogen. Der ...