Deutsche Anleihen geben Vortagsgewinne wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch nach Vortagesgewinnen gefallen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,23 Prozent auf 174,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,50 Prozent.

Die Anleihen gaben damit ihre Gewinne vom Vortag wieder ab. Am Montag hatte das Ende der Verhandlungen über eine Konjunkturpaket die Anleihen gestützt. US-Präsident Donald Trump wies die Regierung und seine Republikanische Partei an, bis nach der Wahl nicht mehr mit den Demokraten über ein weiteres Corona-Konjunkturpaket zu verhandeln. "Wie so oft, scheint auch dieses Mal der US-Präsident einer parteiübergreifenden Lösung nicht nachkommen zu wollen", hieß es zuletzt von Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank.